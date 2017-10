Cristicchi inaugura la stagione artistica con 'La buona novella' di Fabrizio De Andrè

GORIZIA - Sarà Simone Cristicchi con 'La buona novella' di Fabrizio De Andrè, in versione per orchestra sinfonica e coro giovanile, ad aprire la stagione artistica 2017-2018 del Teatro Verdi di Gorizia. Inserito nel cartellone di Musica e balletto, lo spettacolo vedrà sul palco giovedì 26 ottobre alle 20.45 anche due importanti realtà regionali, quali la ProgOrchestra Accademia Naonis di Pordenone e il Coro del Friuli Venezia Giulia-Giovani preparato da Cristiano Dell'Oste, con la direzione e gli arrangiamenti di Valter Sivilotti.



Cristicchi e Sivilotti

Un appuntamento che conferma una collaborazione collaudata, quella tra il 'cantattore', consacrato dalla critica come l’artista italiano contemporaneo più completo, e Sivilotti appunto: il musicista ha già composto per lo stesso Cristicchi le musiche di 'Magazzino 18', inoltre si deve a lui e a Giuseppe Tirelli l’idea da cui è nato lo spettacolo. Nell'inedito monologo introduttivo, 'A volte ritorno', Cristicchi immagina il ritorno sulla terra di Gesù, facendogli rivivere la stessa Via Crucis degli 'ultimi' di oggi. Considerato 'clandestino', Cristo sarà inviato in un centro di identificazione ed espulsione, per poi finire in carcere e, infine, tra i clochard in una stazione. Al lavoro discografico originale di Fabrizio De André è stata aggiunta la canzone 'Gesù', rielaborata da Sivilotti in modo da avere nuova contemporaneità. Lo spettacolo, che gode dell’alto Patrocinio della Fondazione Fabrizio De André, comprende testi tratti dai pensieri di don Andrea Gallo (Comunità di San Benedetto al porto - Genova) e di don Pierluigi Di Piazza (Centro Ernesto Balducci di Zugliano - Udine). Fino a giovedì 26 ottobre la biglietteria del Teatro (via Garibaldi 2a - tel. 0481 383601) sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Da venerdì 27 aprirà invece i battenti il botteghino (Corso Italia, tel. 0481 383602), dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. I biglietti sono disponibili anche sul circuito Viva ticket.



Nomi prestigiosi per la stagione artistica

Tanti i nomi prestigiosi che calcheranno il palcoscenico goriziano nella stagione artistica elaborata da Walter Mramor: Raoul Bova, Chiara Francini, Ambra Angiolini, Umberto Orsini, Francesca Inaudi, Violante Placido, Paolo Ruffini, Giorgio Pasotti, Massimo Ranieri, Angela Finocchiaro, Ariella Reggio e Arturo Brachetti, tanto per fare qualche esempio. Una stagione che emozionerà, divertirà e farà riflettere. Riconfermato e implementato su input del Comune, sulla scia del successo ottenuto lo scorso anno, il cartellone Young, dedicato a scuole e famiglie, con una doppia recita in lingua inglese per le scuole. Ma la vera novità è rappresentata dal Verdi Off, introdotto con una duplice finalità: allargare ulteriormente la platea di spettatori, coinvolgendo in prima persona giovani e universitari, e offrire una visione lucida del quotidiano, attraverso proposte originali di compagnie riconosciute e pluripremiate. Un’occasione per conoscere il lavoro di artisti emergenti, che con i loro spettacoli veicolano nuovi linguaggi dando uno sguardo acuto sul contemporaneo. Il rapporto tra l’uomo e le sue perversioni sarà analizzato martedì 16 gennaio in Pitecus, spettacolo che Antonio Rezza ha scritto insieme a Flavia Mastrella e che interpreta. La paranza dei bambini, in scena giovedì 1 febbraio, è frutto dell’incontro tra l’omonimo libro di Roberto Saviano e il drammaturgo e regista teatrale Mario Gelardi. Sei animali notturni, illusi e perdenti, che provano a combattere aggrappati ai loro piccoli squallidi sogni sono invece i protagonisti di Animali da bar, spettacolo della Carrozzeria Orfeo. Il pluripremiato monologo La merda chiuderà il cartellone Off martedì 13 marzo.



Prosa

Undici round sul ring della vita coniugale saranno in scena mercoledì 8 novembre in Play Strindberg: nella sua rilettura di 'Danza macabra' di Strindberg, lo svizzero Dürrenmatt gioca sul tema della famiglia con tutte le armi che gli sono proprie, quindi il sarcasmo, l’ironia che trascolora nel grottesco, il gusto del comico, ma anche la violenza del linguaggio Copenaghen, di Michael Frayn, che porterà Umberto Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana Lojodice al Verdi martedì 28 novembre, è ambientato nel settembre 1941. Nella capitale nord europea occupata dai nazisti si incontrano il tedesco Werner Heisenberg, inventore del principio di indeterminazione, e Niels Bohr, danese e mezzo ebreo, suo maestro, fondatore negli anni 10 della fisica atomica. Costretti dalla guerra a guardarsi con sospetto, si trovano imprigionati in un labirinto di domande sul rapporto tra potere, scienza e morale. La guerra dei Roses, romanzo di Warren Adler, noto grazie all’omonima pellicola con Michael Douglas e Kathleen Turner, narra della lenta e terribile separazione tra i coniugi Rose. A interpretare mercoledì 13 dicembre marito e moglie i diabolici Ambra Angiolini e Matteo Cremon, diretti da un ispirato Filippo Dini. In Mariti e mogli, riadattamento a testo teatrale dell’omonimo film di Woody Allen, Monica Guerritore ha voluto sottolineare l’immutabilità delle pulsioni umane. La vicenda che si snoderà davanti agli occhi del pubblico goriziano mercoledì 10 gennaio è ambientata in una sala da ballo di sapore retrò: nella penombra di una serata tempestosa, esplodono le tensioni fino a quel momento ben nascoste, mentre fratture che si ritenevano insanabili riescono a ricomporsi. La diversa visione della vita insieme emergerà giovedì 25 gennaio in Due: all’inizio della convivenza, Raoul Bova e Chiara Francini evocano facce e personaggi del loro futuro e del loro passato. Presenze interpretate dagli stessi protagonisti, che accompagneranno fisicamente in scena dei cartonati con le varie persone evocate dal loro dialogo, dando l’immagine stilizzata di una vita di coppia reale, faticosa e a volte insensata. Stefano Fresi, Giorgio Pasotti, Violante Placido e Paolo Ruffini daranno vita mercoledì21 febbraio a Sogno di una notte di mezza estate. Mito, fiaba, e quotidianità si intersecano continuamente in questa versione del noto testo shakespeariano: un vero e proprio teorema sull’amore ma anche sul nonsense della vita degli uomini che si rincorrono e che si affannano per amarsi, che si innamorano e si desiderano senza spiegazioni, che si incontrano per una serie di casualità di cui non sono padroni. La vedova scaltra di Carlo Goldoni, considerata il punto di passaggio tra la commedia dell'arte, basata sull'improvvisazione, e la commedia di carattere, avrà per protagonisti Francesca Inaudi e Giuseppe Zeno venerdì 9 marzo. È ispirato a un fatto realmente accaduto Calendar Girls, interpretato mercoledì 4 aprile da Angela Finocchiaro e tra le altre da Ariella Reggio. Il testo teatrale di Tim Firth, tratto dall’omonimo film, racconta di un gruppo di donne fra i 50 e i 60 anni che si impegna in una raccolta fondi destinati a un ospedale. L'idea è di fare un calendario diverso da tutti gli altri: le amiche posano nude in normali attività domestiche. L'improvvisa e inaspettata fama metterà però a dura prova le protagoniste.



Eventi Smile

La compagnia storica dei Legnanesi conquisterà con una versione moderna della rivista gli spettatori mercoledì 20 dicembre. In occasione dei 50 anni dalla scomparsa del grande Antonio De Curtis, Signori si nasce… e noi? è un omaggio alla maschera immortale di Totò. Il maestro del trasformismo Arturo Brachetti lascerà a bocca aperta il pubblico goriziano martedì 6 marzo con Solo, one man show in cui apre le porte della sua casa, fatta di ricordi e di fantasie.



Eventi musical

I brani dei Bee Gees 'Stayin' Alive', 'How Deep Is Your Love', 'Night Fever' e 'You Should Be Dancing' faranno da trascinante colonna sonora giovedì 16 novembre a La febbre del sabato sera. Nei panni di Tony Manero, ruolo che nell’omonimo film è stato di John Travolta, ci sarà Giuseppe Verzicco, scelto da una commissione internazionale di cui fa parte anche il regista del musical Claudio Insegno. Anche il secondo musical in cartellone, Dirty dancing, farà riascoltare brani intramontabili, come 'Time of my life'. A 30 anni dall’uscita del film, la storia d’amore tra Baby e Johnny potrà essere rivissuta martedì 17 aprile, con la regia di Federico Bellone, diventata la regia ufficiale dello spettacolo internazionale.



Musica e balletto

Martedì 5 dicembre il Balletto di Roma proporrà la Giselle, in una versione contemporanea, di grande impatto. Massimo Ranieri venerdì 19 gennaio porterà al Verdi i suoi più grandi successi, da 'Rose rosse' a 'Perdere l’amore', nello show musicale 'Sogno e son desto… In viaggio'. I ballerini argentini della Roberto Herrera Tango company affascineranno il pubblico goriziano con 'El Tango' venerdì 9 febbraio, mentre il Balletto Yacobson di San Pietroburgo offrirà una carrellata dei Capolavori del balletto russo giovedì 22 marzo. Chiuderà il cartellone la Mitteleuropa Orchestra, diretta dal maestro Marco Guidarini e con Massimiliano Damerini al piano giovedì 12 aprile, con un concerto dedicato a Brahms e Beethoven.



Verdi Young

Gli artisti del Fantateatro, tanto apprezzati nelle stagioni passate, porteranno i piccoli spettatori del Verdi a fare Il giro del mondo in 80 giorni domenica 12 novembre, mentre a ridosso delle feste, per l’esattezza domenica 10 dicembre, metteranno in scena il musical liberamente ispirato al racconto di Charles Dickens Il canto di Natale. Uno show musicale che farà fare un tuffo nel passato sarà proposto domenica 14 gennaio: Il magico Zecchino d’oro, un viaggio nei brani che hanno fatto la storia dell’Antoniano di Bologna. Da Mosca arriverà domenica 25 febbraio Puppazia. Il teatro di bambole giganti, con 15 artisti, 30 bambole giganti, effetti speciali e un evento interattivo prima dello spettacolo nel foyer del teatro. Sulla scia del successo ottenuto nelle ultime stagioni dalle rappresentazioni in inglese, ci sarà un doppio appuntamento matineè con The Great Britain show, martedì 20 e mercoledì 21 marzo. Pensato per gli studenti delle medie e del biennio delle superiori, lo spettacolo è ambientato in uno studio televisivo dove sta per andare in onda un programma dedicato alle isole britanniche, per conoscere gli abitanti e il loro modo di vivere.



Verdi Off

Fuori abbonamento

L’attore e comico triestino Alessandro Fullin tornerà al Verdi venerdì 3 novembre insieme ad Ariella Reggio con Le basabanchi (letteralmente: baciapile. È l’8 settembre 1943: in uno scenario cupo e drammatico che vede la città giuliana vivere pagine terribili di storia, la vicenda è ambientata in uno scanzonatissimo convento dove più di qualcuno verrà a cercare asilo. Corrado Abbati porterà invece a Gorizia il suo nuovo adattamento dell’operetta per antonomasia, La vedova allegra, venerdì 1 dicembre. Un altro classico sarà in scena il giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio: il balletto di Mosca La classique proporrà la fiaba di Natale per eccellenza, ovvero Lo Schiaccianoci.