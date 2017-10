'Jazz & Wine of Peace': David Murray sostituisce William Parker

CORMONS - A causa di seri problemi di salute, il bassista americano William Parker non potrà suonare in coppia con Hamid Drake sabato 28 ottobre al festival 'Jazz & Wine of Peace' di Cormòns. Parker verrà sostituito dal sassofonista David Murray, uno dei più grandi protagonisti del panorama free jazz degli ultimi 30 anni e tra i più importanti musicisti dell’avanguardia jazz afroamericana. Nonostante il problema improvviso, Circolo Controtempo è riuscito quindi ad allestire per tutti gli appassionati una proposta alternativa di valore assoluto: l’esibizione di Murray & Drake sarà infatti in anteprima europea per 'Jazz & Wine of Peace'. Chi avesse già acquistato il biglietto per la serata (che comprende anche il concerto di Craig Taborn) e volesse chiederne il rimborso, può scrivere a ticket@controtempo.org o contattare il numero 347 4421717.



Concerto sabato 28 ottobre

Al Teatro Comunale alle 20.45 Craig Taborn?? quartet Daylight Ghosts (Craig Taborn: piano, electronics - Chris Speed: tenor saxophone, clarinet - Chris Lightcap: bass Dave King: drums). Alle 22.15 David Murray?? e Hamid Drake (David Murray: tenor saxophone - Hamid Drake: drums, frame drum, vocals).

Biglietti: intero 25 euro – ridotto 23 euro. Prevendite: www.vivaticket.it - ticket@controtempo.org

www.controtempo.org