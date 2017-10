Esce il nuovo video di Elisa 'Ogni istante' girato nella Riserva naturale della Foce dell'Isonzo

STARANZANO - Venerdì 20 ottobre è uscito il nuovo video musicale di Elisa, a darne l'annuncio è la cantante stessa attraverso il suo profilo Facebook. 'Ogni istante', questo il titolo della canzone, nasce come una lettera di ringraziamento ai fan, ed è prodotto dalla stessa Elisa e dal marito e chitarrista Andrea Rigonat. La sceneggiatura, scritta dall'artista, è ambientata nella Riserva naturale della Foce dell'Isonzo, a Staranzano. Esordio dunque alla regia per la cantante friulana, che per la prima volta si è presa la responsabilità di scrivere e dirigere il videoclip.