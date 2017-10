Alessandro Borghese a Palazzo Coronini per le teste di Messerchmidt

GORIZIA – Nei giorni scorsi vi abbiamo dato in anteprima la notizia dell’arrivo in Fvg di Alessandro Borghese per registrare una puntata della sua trasmissione ‘4 Ristoranti’.

Un’occasione, per Borghese, di trascorrere un po’ di tempo alla scoperta delle bellezze del Friuli. Tra queste, anche Palazzo Coronini a Gorizia, dove il noto chef ha visitato le sale dell'antica dimora, restando particolarmente colpito dalle teste di carattere di Franz Xaver Messerchmidt!

Una visita, quella di Borghese, che ha colpito tutto lo staff del palazzo, per la sua simpatia e la sua disponibilità.