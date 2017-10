Incendio alla scuola media 'Perco' di Lucinico

GORIZIA - Un incendio ha coinvolto la sala professori dell'Istituto 'Perco' di Lucinico. L'allarme è scattato verso le 7.30 di lunedì 23 ottobre, poco prima che suonasse la campanella di inizio delle lezioni. Ad intervenire i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno constatato ingenti danni al locale coinvolto dalle fiamme (di probabile origine dolosa). Come riportato da Il Piccolo, le lezioni sono state sospese per l'intera giornata in attesa di decidere il da farsi per i prossimi giorni.