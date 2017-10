Halloween a Gorizia: leggende da brivido, laboratori, spettacoli e biscotti mostruosi

GORIZIA - Doppi festeggiamenti di Halloween a Gorizia: martedì 31 ottobre dalle 15 e per tutto il pomeriggio in Corso Verdi zucche, truccabimbi, giochi, balli e spettacoli di magia. Oltre 200 zucche aspettano di essere trasformate in mostri per la grande festa, organizzata anche quest'anno ai Giardini pubblici dall'associazione Pandora, aiutata da Alida Cantarut, in collaborazione con il Comune di Gorizia. Ci saranno diversi laboratori che intratterranno genitori e bambini, aiutandoli a intagliare le zucche, fra balli, giochi, spettacoli di magia, con il mago Ravin e truccabimbi. Diverse anche le iniziative private nei locali cittadini che, in serata, faranno proseguire la festa. A Palazzo Coronini con un giorno di anticipo (lunedì 30 ottobre) alle 16.30 ci sarà 'Halloween a Palazzo! Leggende da brivido e laboratorio di biscotti mostruosi' a cura della Pasticceria L’oca golosa e il racconto 'La serva irosa e la crudele contessa' che accompagnerà all’interno del Palazzo. Evento su prenotazione, consigliato a bambini dagli 8 ai 13 anni. Costo 6 euro.