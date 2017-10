Pizzikotto, arriva a Villesse la prima pizzeria e lifferia

VILLESSE – Apre giovedì 26 ottobre al centro commerciale Tiare Shopping di Villesse, Pizzikotto, la prima pizzeria-lifferia del Friuli Venezia-Giulia. Noto e apprezzatissimo in Emila Romagna, dove è nato nel 2005, dal 2016 il marchio Pizzikotto è di proprietà di Cigierre SpA, azienda udinese leader nella ristorazione che l’ha acquisita con l’obiettivo di aggiungere alla propria offerta commerciale un grande classico della cucina italiana: la pizza, con la quale l’azienda completa la proposta gastronomica che comprende i famosi hamburger e le specialità Tex-Mex di Old Wild West, la cucina tipica mitteleuropea di Wiener Haus e l’urban fusion di Shi’s.



Molto più che una semplice pizzeria

Pizzikotto, però, è molto di più di una semplice pizzeria. La catena infatti è anche una lifferia, un termine che deriva dal dialettale liffo, che in reggiano significa goloso. Oltre alle pizze - classiche o alla napoletana preparate con lievitazioni lunghe a garanzia di leggerezza e digeribilità e con farine e altre materie prime 100 per cento biologiche, Pizzikotto propone un’ampia scelta di dessert la cui preparazione è rigorosamente artigianale e avviene con ingredienti di primissima scelta, come impone la tradizione Cigierre.

Dal punto di vista occupazionale, l’apertura di questo ristorante impiegherà 15 addetti, selezionati in loco e ai quali è stato destinato uno specifico percorso formativo. ‘Genuinità, divertimento e sorriso’ sono infatti gli ingredienti immancabili, negli oltre 20 milioni di piatti serviti nei ristoranti Cigierre ogni anno.