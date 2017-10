Collio: Shaurli-Bolzonello, Slovenia appoggia candidatura Unesco

GORIZIA - «Il ministero degli esteri sloveno ha risposto positivamente alla nostra richiesta di condivisione per la candidatura del Collio-Brda a patrimonio dell'Unesco». Lo ha annunciato l'assessore alle Risorse agricole e forestali del Friuli Venezia Giulia, Cristiano Shaurli, in occasione della presentazione delle prossime iniziative in programma nella zona, tra cui il Collio Day e l'Enjoy Collio Time, da parte dell'omonimo Consorzio di tutela vini.



Il ministro degli Affari esteri sloveno, Karl Erjavec, ha evidenziato la disponibilità a sostenere la candidatura transnazionale a Patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO del sito 'Paesaggio rurale Collio - Brda tra Isonzo e Judrio', la quale verrà approfondita nella prossima riunione del Comitato congiunto Regione-Repubblica slovena, e secondo Shaurli «è l'ennesima dimostrazione che il fruttuoso rapporto internazionale instauratosi con la Slovenia e l'attenzione al territorio portano sviluppi e risultati importanti». L'assessore ha inoltre evidenziato un'apertura del Ministero dell'agricoltura italiano verso lo sviluppo della Docg Collio che «legando il vino alla bellezza e alle particolarità del territorio rappresenterebbe un unicum nel nostro Paese, ponendo anche una positiva sfida per l'innalzamento della qualità delle produzioni. La scelta del Collio di passare a una docg territoriale è coraggiosa e lungimirante perché concorrerà a far crescere la visibilità e il ruolo che i vini bianchi friulani meritano nel contesto vitivinicolo nazionale e internazionale».



Il presidente del Consorzio di Tutela Vini Collio, Robert Princic, ha quindi annunciato che il prossimo appuntamento per la promozione dei prodotti del Collio sarà il 23 novembre, con la quarta edizione del Collio Day. L'evento organizzato dal Consorzio in collaborazione con le delegazioni dell'Associazione italiana sommelier (Ais) coinvolgerà ben 15 città italiane (Pordenone, Belluno, Vicenza, Milano, Alba, Savona, Bologna, Siena, Pescara, Porto San Giorgio in prossimità di Fermo, Napoli, Siracusa, Sassari, Bari e Trento) e proporrà in contemporanea la degustazione di una selezione di 7 tra i vini più rappresentativi del Collio, accomunati da una bottiglia particolare: 3 varietà autoctone, 2 internazionali, un vino d'annata e un Collio Bianco. Tra maggio e giugno dell'anno prossimo sarà invece riproposto Enjoy Collio Time, che nella scorsa edizione ha coinvolto oltre 2.000 persone con la possibilità di degustare oltre 300 vini, generando una rilevante ricaduta mediatica per il brand Collio.



E proprio sull'importanza di legare i prodotti del Collio alla promozione turistica è intervenuto il vice presidente della Regione, Sergio Bolzonello, il quale ha sottolineato che si tratta di «una partita importantissima in termini non solo di presenze, ma anche di qualità dei visitatori, perché punta a un target con una buona capacità di spesa, che durante la propria permanenza in Friuli Venezia Giulia visita il Collio ne scopre le eccellenze. PromoturismoFvg sta lavorando da tempo a questo prodotto e ci sono già risposte rilevanti in termini numerici». Bolzonello ha inoltre spiegato che «molti albergatori e ristoratori regionali, in particolare del litorale, hanno già capito che offrire la possibilità a chi arriva da loro di visitare l'entroterra e godere di prodotti di altissimo livello è un plus che va sfruttato. Proprio in quest'ottica - ha concluso - il Collio è una delle zone che ci sta dando grandi soddisfazioni per la propria capacità attrattiva».



Il vice presidente della Camera di commercio Venezia Giulia, Gianluca Madriz, ha quindi evidenziato che i prodotti del Collio devono essere promossi nei confronti del sistema delle navi di lusso e dei mega yacht che attraccano sulle coste triestine, i quali rappresentano un buon veicolo di promozione dei prodotti del territorio.