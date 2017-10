Arpa, conclusa indagine clima acustico a Monfalcone

MONFALCONE - L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente comunica in una nota di avere concluso un'approfondita indagine sul clima acustico del rione di Panzano a Monfalcone, realizzata dalla struttura Rumore e Vibrazioni di Arpa sia al fine di verificare la conformità ai limiti in ambiente esterno previsti dal piano di classificazione acustica sia per il riscontro del rispetto dei limiti differenziali all'interno delle abitazioni.



Sono state effettuate misurazioni in tutto il periodo estivo, da luglio a settembre, all'aria aperta, in più abitazioni private del rione di Panzano ed anche presso alcuni ricettori sensibili come il plesso scolastico dell'istituto Giacich e la caserma della Guardia di Finanza, rappresentativa della zona residenziale di via Boito.

I dati contenuti nella relazione tecnica rappresentano una base informativa essenziale a disposizione del Comune di Monfalcone per l'adozione di eventuali disposizioni finalizzate a limitare le situazioni di disagio che sono state evidenziate. Il documento servirà inoltre alla Regione per una maggiore conoscenza del clima acustico dall'area del cantiere navale di Panzano e verrà anche utilizzato nell'ambito della prossima conferenza dei servizi per la concessione dell'Autorizzazione integrata ambientale.