La San Marco firma il più grande rilancio della macchina a leva e incanta il pubblico di Host con Leva Luxury

GRADISCA D'ISONZO - La San Marco, storica azienda di Gradisca d'Isonzo costruttrice di macchine per caffè espresso e macinadosatori, ha partecipato con grande successo alla 40esima edizione di Host, il principale appuntamento fieristico del settore Ho.Re.Ca. che si è svolto a Fiera Milano Rho dal 20 al 24 ottobre 2017 e che quest’anno ha registrato il record di oltre 180 mila presenze, delle quali il 39% internazionali provenienti da ben 177 Nazioni.



Presentate le novità del settore

Su una superficie di oltre 160 m2, La San Marco (Pad. 24 Stand B60-C51) ha accolto numerosi visitatori provenienti da tutto il mondo presentando importanti novità dedicate sia al settore delle macchine a leva tradizionali, sia a quello delle automatiche, in un’esposizione che ha visto alternarsi le più attuali proposte ai grandi classici che hanno reso il marchio famoso a livello internazionale.

Tra le novità più applaudite spicca Leva Luxury, l’ultima nata in casa La San Marco che per la prima volta mette letteralmente a nudo una macchina da caffè. Si tratta di un sensazionale modello a leva di alta gamma, dotato della tecnologia di ultima generazione Leva Class® (Controlled Lever Anti-Shock System) e caratterizzato da un’affascinante scocca in vetro temperato.

Riflettori puntati anche sulla nuova ghiera centesimale La San Marco. Il nuovo sistema di regolazione, pensato per semplificare e migliorare il risultato in tazzina, consente di adeguare, con maggiore precisione rispetto al passato, la granulometria del caffè macinato rispetto alle condizioni di umidità atmosferica, alla miscela e al tipo di macine.



Ospite speciale

Ad accompagnare la presentazione delle novità al pubblico di Host 2017, il team La San Marco è stato affiancato da un ospite speciale: si tratta di Daniele Salvatori, coffee trainer professionista e titolare della scuola per barmen e baristi Uba 360 che, alternandosi tra macchine a leva e automatiche, ha offerto al pubblico ottime preparazioni a base di caffè e momenti di formazione dedicati al caffè espresso italiano, ai metodi di estrazione e alla Latte Art.