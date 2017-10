Halloween e ponte di Ognissanti: in arrivo al Perla una ventata di musica e magia

NOVA GORICA - Dal fascino magnetico dell’illusionismo al ritmo irresistibile della salsa: al Perla Casinò & Hotel sta per iniziare una delle settimane più divertenti dell’anno. Il programma degli eventi speciali comincia martedì con la notte di Halloween per proseguire fino a domenica 5 novembre, approfittando delle festività legate al ponte di Ognissanti. Che sia per una serata o per l’intera durata del ponte, gli ospiti del Perla Casinò & Hotel avranno così la possibilità di trascorrere serate piacevoli in compagnia degli amici tra musica e magia, approfittando della proverbiale capacità di Hit Casinos di far sentire ogni ospite a casa sua.



Primo appuntamento: Abrakadabra

Primo appuntamento con Abrakadabra, spettacolo di magia che nella notte di Halloween e nella serata del 1° novembre trasporterà gli spettatori in un mondo irreale, popolato di figure e personaggi incantati: un’atmosfera fantastica, dove l’impossibile diventa possibile e la realtà bacia la fantasia. Un cocktail di illusioni ottiche, luci, suoni e oggetti incredibili, pronti a lasciare a «bocca aperta» anche i più scettici. Del resto, si sa che ad Halloween tutto può succedere!



Si prosegue con Cuban Salsa Festival

Archiviate le suggestioni di Halloween, largo all’allegria tutta da ballare del Cuban Salsa Festival, una rassegna di eventi dedicati al grande ritmo della musica latinoamericana: ad inaugurare la kermesse giovedì 2 novembre sarà il concerto di Maykel Blanco Y Su Salsa Mayor, vero e proprio idolo all’Havana nonché uno dei «salseros» più famosi del mondo, attualmente in tour in tutta Europa. Dopo essersi esibito, tra gli altri, sui palchi di Milano, Parigi, Barcellona e Londra, Maykel Blanco e il suo gruppo Salsa Mayor porteranno il loro ritmo irresistibile all’Arena del Perla, pronta a lasciarsi coinvolgere in una vera e propria «fiesta latina» che continuerà per tutta la notte, con l’after party in discoteca. Il programma di eventi a ritmo di salsa continuerà venerdì 3 e sabato 4 novembre, con lo spettacolo di ballo «Salsa Show» alle 22:30, seguito dagli after party a tema in discoteca.