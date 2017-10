A San Canzian d'Isonzo si celebra il Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

SAN CANZIAN D'ISONZO - La ricorrenza del 4 novembre è legata alle commemorazioni istituzionali che evocano la vittoriosa conclusione della 1ª Guerra Mondiale, 4 novembre 1918, evento che ha segnato in modo profondo e indelebile l'inizio del '90​0 e che ha determinato radicali mutamenti politici e sociali. La data rievoca la firma dell'armistizio siglato a Villa Giusti​ (Padova) con l'Impero austro-ungarico ed è divenuta 'Giornata delle Forze armate' e 'Giorno dell'Unità Nazionale'. Un giorno con numerose cerimonie ed iniziative di comunicazione che il Comune di San Canzian d'Isonzo si appresta a celebrare con una benedizione e deposizione di corone sui Monumenti ai Caduti per ricordare tutti coloro che hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere.



Programma delle Celebrazioni

Benedizione e deposizione corone sui Monumenti ai Caduti: alle 10 Monumento sito a Isola Morosini, in via Principale; alle 10.30 Monumento sito a San Canzian, in piazza G. Di Vittorio; alle 10.45 Monumento sito a San Canzian, nel rione F.lli Cervi; alle 11 Monumento sito a Begliano, in via San Pietro; alle 11.15 Monumento sito a Pieris, in piazza Largo Garibaldi. L'invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza.

Sabato 4 novembre si celebra il Giorno dell'Unitą Nazionale e Giornata delle Forze Armate (© Ministero della Difesa)