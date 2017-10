Vito, Aia Monfalcone occasione di ascolto del territorio

MONFALCONE - L'Aia dello stabilimento Fincantieri di Monfalcone e i suoi ambiti d'azione sono stati al centro dell'incontro tra l'assessore all'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Sara Vito, e i rappresentanti delle principali sigle sindacali aziendali. Vito ha spiegato che «nell'ambito del procedimento di ascolto del territorio, allo stesso modo in cui abbiamo dialogato con Comune e dato importanza al contributo dei cittadini, raccolto tramite i rappresentanti rionali, ho ritenuto assolutamente fondamentale incontrare le organizzazioni sindacali».



Durante la riunione l'assessore ha ribadito che «le pressioni ambientali legate allo stabilimento non interessano solo chi abita o lavora nelle sue vicinanze ma anche chi quotidianamente ci vive e lavora, quindi la sfida è portare un miglioramento complessivo a beneficio di tutti». Un incontro che la delegazione sindacale ha giudicato positivo, soprattutto per la volontà e la disponibilità di dialogo creatasi con la Regione.