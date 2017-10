Successo a Gorizia per le 'pecorelle' di Altan, sold out al Bratuz e lunghi applausi

GORIZIA – Successo entusiasmante per il debutto del nuovo spettacolo prodotto dal Cta Gorizia e illustrato da Altan: 'Pecorelle', in prima assoluta a Gorizia sulle scene del Kulturni Center Bratu¸, ha registrato il tutto esaurito e lunghi applausi del pubblico, siglando, fuori abbonamento, l’inaugurazione della Stagione di Teatro di Figura 'Pomeriggi d’inverno' 2017-2018. Alla fine il cast completo dello spettacolo si è riunito sul palcoscenico per salutare gli spettatori: con Francesco Tullio Altan c’erano il regista Roberto Piaggio e l’autrice Antonella Caruzzi, direttori artistici della Stagione Cta, insieme con le protagoniste della pièce, Elena De Tullio e Alice Mellon, con lo scenografo Nathan Marin, la costumista Maria de Fornasari che ha ideato anche le fantasiose costruzioni in scena, l’autore delle musiche Claudio Parrino.



'Pecorelle' e gli altri spettacoli

Attraverso le figure e le immagini di Altan fra filastrocche e piccole storie in versi, Cta ha raccontato come si puo’ giocare al momento di 'prendere sonno' attraverso l’immaginazione e tanti piccoli gesti rituali - contare le pecorelle, per esempio – ai quali abbandonarsi con gioia e serenità e fiducia, senza ansia, anche se il sonno stenta ad arrivare. Se le pecorelle sono disegnate da Altan, tutto è più giocoso e piacevole, anche il momento in cui prendere finalmente sonno. Giunta alla sua 19a edizione, la Stagione di 'Pomeriggi d’inverno' prosegue sabato 11 novembre, sempre al Bratuz di Gorizia, con 'Azzurra e sole', uno spettacolo di Onda Teatro. Quest’anno il cartellone raddoppia con tre spettacoli per adulti al Teatro Verdi, al via domenica 17 dicembre con la storica compagnia Controluce Teatro d’Ombre in 'Butterfly Blues'. La campagna abbonamenti per gli spettacoli al Bratuz entra nel vivo e sarà operativa fino a sabato 11 novembre presso gli uffici Cta, PomeriggiCard con 5 ingressi a costo ridotto. Per la prima volta arriva a Pomeriggi d’inverno Il Passaporto del teatro: le scuole di Gorizia e della provincia riceveranno uno speciale passaporto che permetterà, ai più assidui, di ricevere dei buoni spendibili presso alcune librerie di Gorizia.