Il mondo incantato di Vesna Benedetic

ROMANS D'ISONZO - Una nuova proposta per bambini, un viaggio in un mondo delicato e sognante popolato da orsi, coniglietti e tanti altri simpatici animali: tutto questo nella mostra che si apre venerdì 3 novembre, alle 18.30, al Centro culturale di Romans, dedicata all' illustratice Vesna Benedetic. Una quarantina le tavole originali, i disegni e i bozzetti che vengono esposti in abbinata a due laboratori, sabato 11 novembre (dalle 10.30 alle 12 per la fascia di età 6-11 anni e giovedì 23 novembre, dalle 16.30 alle 17.30 per i più piccoli, 3-5 anni).



Laboratorio per bambini da 6 a 11 anni

Sabato 11 novembre, alle 10.30 Tema: fiera di Romans. Partendo dalle tavole esposte, di cui molte rappresentano piccoli momenti di vita quotidiana, l’artista si collegherà alla storica tradizionale fiera, chiedendo ai bambini di illustrarla. Per rendere il laboratorio più coinvolgente, a ciascun bambino verrà chiesto di portare una piccola cosa: un frutto, una piuma, una foglia, un bastoncino… che rappresenta lo spirito della fiera e che utilizzerà per il suo lavoro. Dipingeremo con i pigmenti colorati, che ci permettono di ‘costruire’ il colore. Durata: 1h 30min. Materiali: carta da disegno non tropo leggera (tipo Fabriano 4, formato A3), pigmenti colorati (colori primari: rosso, giallo, blu), pennelli di varie misure, bicchieri di plastica, scottex.



Laboratorio per bambini da 3 a 5 anni

Giovedì 23 novembre, alle 16.30 Tema: Natale Anche con i più piccoli, partiremo dalla visita ‘guidata’ della mostra, per poi attraverso le tavole esposte, trovare spunti e idee: l’orso e il coniglio sono molto amici e insieme vivono un sacco di avventure. Diversi disegni rappresentano le stagioni, tra cui l’autunno e l’inverno, con l’atmosfera magica dell’attesa del Natale… Babbo Natale sarà sicuramente felicissimo del nostro biglietto di auguri! Durata: 1h Materiali: carta da disegno, matite colorate, pastelli a cera.



Orari per la visita

La mostra può essere visitata durante gli orari di apertura della biblioteca. In occasione della fiera di S. Elisabetta, sono previste apertura straordinarie: sabato 18 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, domenica 19 dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17. Per informazioni: bibliotecaromans@gmail.com, 0481 90555.



Vesna Benedetic

Nata a Gorizia il 6 agosto 1966, allieva del maestro Savo Sovre dell’Accademia di Belle Arti di Ljubljana (Slovenia), ha frequentato a Milano il corso di formazione sull’uso del colore nella pratica terapeutica Psicologia del colore, con il prof. e terapeuta Gianni Camattari. Ha vissuto a Trieste, attualmente vive e lavora a Škrbina (Slovenia), delizioso paesino nel cuore del Carso. Qui ha fondato Ramatou, Istituto per la condivisione dell’arte, per promuovere e diffondere l’arte in tutti i suoi aspetti, ma anche per strutturare e otimizzare le sue varie attività artistiche: pittura, illustrazione, grafica, organizzazione eventi d’arte e attività laboratoriale con bambini e adulti. Ramatou è ideatore e organizzatore principale del Festival internazionale di arte Teranga (che in lingua senegalese significa ospitalità) e di altri eventi culturali e artistici. Artista eclettica e curiosa, nel suo atelier, che comprende anche uno spazio espositivo, propone incontri, seminari, corsi e mostre. Per oltre vent’anni ha collaborato con la rivista per bambini in lingua slovena Galeb, edita da Novi Matajur, Cividale e collabora con la rivista per bambini in lingua slovena Pastirček, dell’editrice goriziana Goriška Mohorjeva dru¸ba. Illustra libri e pubblicazioni e collabora con editori italiani e sloveni. Le favole degli animali (Gribaudo-Feltrinelli, 2013), E. Ricciardi, che nel 2016 è stato riproposto in una nuova edizione. Ha illustrato e curato la grafica della serie di 4 libri Mi se imamo radi (Noi ci vogliamo bene) di Marija Puntar, ZTT-EST, 2016 e Medved zobozdravnik (Orso dentista) di M. Leban, Goriška Mohorjeva dru¸ba, 2017 È in uscita per la casa editrice slovena Epistola Kako je bila pregnana zima (Come è stato cacciato l’inverno) di M. Podgoršek. Dal 1989 conduce laboratori di disegno e colore e di animazione al libro per bambini e corsi e workshop per adulti sull’uso e la percezione dei colori. Ha collaborato a numerosi progetti - rivolti sia all’infanzia che agli adulti - promossi da istituzioni e associazioni. Ha allestito più di trenta mostre personali ed ha partecipato su invito a mostre nazionali ed internazionali (Incanto del Creato, Rieti, 2016; Sentieri Illustrati, Pordenone, 2016; La Casa di Babbo Natale, Riva del Garda, 2014). Le sue opere sono state selezionate per diverse mostre e rassegne internazionali.