Viaggio nella scatola magica al Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d'Isonzo

GRADISCA D'ISONZO - Un nuovo accattivante appuntamento dedicato alle famiglie: a.ArtistiAssociati proporrà nei pomeriggi dell’11 e 12 novembre, con doppia replica alle 15.30 e alle 17, Viaggio nella scatola magica, una visita guidata teatralizzata all'interno del Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo. Partendo dall’atrio verso i meandri più reconditi del teatro, attraverso i camerini e il ballatoio, i visitatori incontreranno le figure professionali che normalmente qui lavorano: dalla cassiera al macchinista, al direttore di sala, dai tecnici agli attori. Scopriremo insieme i trucchi del mestiere, esploreremo aree precluse al pubblico, impareremo cos'è una cantinella, un'americana, un mantegno e alla fine assisteremo in modo più consapevole allo spettacolo imparando un po’ di storia di questo Teatro. E come in ogni Teatro che si rispetti, non mancherà... il fantasma!



Protagonisti della visita

‘Viaggio nella scatola magica’, di Enrico Cavallero per la regia di Chiara Cardinali, vedrà come protagonisti Enrico Cavallero, Chiara Cardinali, Serena Finatti, Camilla Tuzzi, Fulvia Cristin e Matteo Clemente. Ogni visita dovrà essere prenotata dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, al numero 0481 532317 o scrivendo a teatrogiovani@artistiassociatigorizia.it ed anche durante la prevendita direttamente in Teatro: ogni martedì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 10.30 alle 12.30.