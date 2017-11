Precipita nel bosco, muore Francesca Cecchini esponente del M5S regionale

MONFALCONE - Lutto tra i membri del Movimento 5 Stelle in Friuli Venezia Giulia, Monfalcone e Gradisca d'Isonzo per la tragica scomparsa di Francesca Cecchini. La donna si trovava in Austria in compagnia di una cara amica d'infanzia per passare una giornata all'insegna del relax quando durante una camminata in cerca di funghi è scivolata su uno strato di foglie secche e sassi precipitando per circa 80 metri. Soccorsa dai sanitari austriaci in condizioni critiche e con un grave trauma cranico è morta poco dopo. Lascia il marito e un figlio di 18 anni.

Francesca era candidata alle ultime elezioni comunali di Monfalcone con il M5S e da questo viene ricordata con affetto, in particolar modo dalla consigliera Ilaria Dal Zovo.