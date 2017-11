L'origine friulana della storia di Giulietta e Romeo in scena a Gorizia

GORIZIA - Domenica 5 novembre verrà portata in teatro la storia di Lucina Savorgnan e Luigi Da Porto, i due giovani che, nella Udine divisa tra due fazioni del 1511, si innamorarono durante una festa di carnevale alla vigilia della 'Crudel Zobia Grassa'. La storia non finì bene e Luigi Da Porto, gravemente menomato da una ferita di guerra, rievocò l'accaduto scrivendo la novella 'Giulietta e Romeo', e dedicandola a Lucina. Neanche quarant'anni dopo la storia sarebbe sbarcata in Inghilterra, ispirando infine Shakespeare.



Lo spettacolo

Forti di 20 attori e attrici, verrà ricostruita tutta la storia dopo un attento studio e confronto di autori odierni e fonti dell'epoca. Verrà mostrata la famosa festa con i momenti descritti dal Da Porto, ma anche la rivolta popolare, i mesi dell'idillio funestati dal terremoto e dalla peste, il ferimento in battaglia; il tutto nei ricordi di Lucina di fronte ai primi fervidi ammiratori della novella: i suoi figli. Non solo: è stato stampato un libretto con la novella, che potrà essere portata a casa per riscoprire i legami tra le due storie.

Lo spettacolo è stato realizzato e replicato nelle province del Friuli-Venezia Giulia grazie al contributo di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Università degli Studi di Udine, con la collaborazione dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza delle persone sorde, sezione di Udine, e dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sezioni di Pordenone e di Trieste, e con il patrocinio del Comune di Pasiano di Pordenone. L'accesso alla sala per il pubblico è alle 16.45. Inizio spettacolo alle 17.



Per ciechi e ipovedenti

Lo spettacolo sarà accessibile alle persone sorde, cieche e ipovedenti grazie alla presenza di due interpreti Lis, di sovratitolazione e di audiodescrizione. Per le persone cieche e ipovedenti la visita sensoriale (per conoscere il palco, gli oggetti, i costumi, le voci dei personaggi) inizia alle 15.45; per informazioni sui posti riservati a sordi, ciechi e ipovedenti: tel. 347 2129932.