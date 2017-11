La Biblioteca di Gorizia ha acquisito preziosi volumi antichi

GORIZIA - La Biblioteca statale isontina ha acquistato la parte più antica del vasto patrimonio bibliografico delle Suore Orsoline di Gorizia, ordine che dopo secoli di presenza in città chiude il convento e si trasferisce. Sono così entrati nei fondi della Bsi trenta cinquecentine, un paio delle quali piuttosto rare, e cinque manoscritti autografi di Giovanni Maria Marussig (Gorizia 1641-1712). Quest'ultimi lavori, in ottimo stato di conservazione, furono redatti dal sacerdote e scrittore con la passione per il disegno, nell'ultima parte della sua vita, dal 1704 al 1708, con un'impronta storico-cronistica.



Patrimonio bibliografico

«Le Suore Orsoline dopo alcuni secoli di permanenza a Gorizia, chiudono il convento e si trasferiscono - spiega il direttore della Bsi Marco Menato - E’ un segno da non sottovalutare: sono andati via i Gesuiti della Stella Matutina, i Salesiani del Don Bosco, e domani... sicuramente altri ordini sono in procinto di prendere decisioni pesanti e altre chiese saranno chiuse La città si va spopolando e la perdita degli ordini religiosi e più grave di quanto possa sembrare ad una prima analisi. Ecco perché - conclude il direttore - la Biblioteca, che già comprende nel suo vasto patrimonio opere di Marussig e ciquecentine, ha deciso di intervenire affinché questo prezioso patrimonio bibliografico, del quale purtroppo non esiste uno studio complessivo, non vada disperso».



I volumi

Volumetti di formato medio dalla copertina in pelle nei quali il testo vergato con grafia chiara e decorata è arricchito da vignette e disegni acquerellati, alcuni dei quali di buona fattura. Libri antesignani della contemporanea graphic novel, particolarmente rappresentativi della realtà goriziana fra Seicento e Settecento.

Sono dunque stati inventariati: 'Goritia, e sua origine', 'Le morti violenti, o svbitane, svccesse in Goritia', 'Cemto meditationi sopra la Santis.a Passione, Di Carlo Terzo in Spagna' e 'Goritia le chiese, collegij, conventi, cappelle'. I volumi acquisiti sono già stati catalogati e ora sono disponibili per la consultazione.