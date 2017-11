Villesse - Gorizia, lavori di pavimentazione in notturna

VILLESSE - Lavori di pavimentazione sono stati pianificati sull’autostrada A34 Villesse - Gorizia durante tutta la settimana. I cantieri, che dureranno cinque giorni, comporteranno la chiusura della carreggiata Sud (direzione Villesse) del tratto compreso tra Gradisca d’Isonzo e Villesse dalla mezzanotte di domenica 5 novembre fino alla mezzanotte di sabato 11 novembre. Nei giorni interessati dai lavori il traffico scorrerà in doppio senso di marcia in direzione Gorizia. Chiuso anche lo svincolo di immissione di Gradisca d’Isonzo in direzione Villesse - A4.