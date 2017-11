Prorogata la mostra "Oltre l'occhio che vede" alla Biblioteca di Gorizia

GORIZIA - Sarà prorogata fino al 17 novembre nella Galleria d'arte 'Mario Di Iorio' della Biblioteca statale isontina di Gorizia la mostra 'Oltre l'occhio che vede', dialogo e interazione fra un fotografo e cinque artisti. La mostra resterà aperta con ingresso libero da lunedì a venerdì, dalle 10.30 alle 18.30, e il sabato fino alle 13.



Interventi artistici su immagini in bianco e nero

L'originale progetto, primo del genere alla Bsi, propone percorsi e linguaggi espressivi che fanno della diversità il file rouge dell'esposizione. Il punto di partenza del progetto sono le immagini in bianco e nero, di soggetto naturalistico, del fotografo Flavio Zuliani. Su di esse gli artisti Luciano de Gironcoli, Ignazio Doliac, Tiziana Gallina e Giorgio Valvassori hanno realizzato interventi artistici interpretativi. Ne è scaturito un percorso eterogeneo ma coerente, elegante e raffinato.

Doliac ha inserito fra gli alberi figure evanescenti che animano della presenza umana i luoghi, mentre de Gironcoli ha proposto la scrittura grafica come segno di interazione nella sequenza serrata dei fusti degli alberi. Gallina ha invece scelto di intervenire sovrapponendo e affiancando collage di simboli e linguaggi di stampo surrealista, mentre Valvassori ha costruito, in coerenza con la sua matrice creativa, degli interventi interpretativi, costruttivi o ricostruttivi dei temi iconografici proposti.