Gianluca Impastato dal Grande Fratello Vip al Casinò Perla

NOVA GORICA - Direttamente dal Grande Fratello Vip, il Perla Casinò & Hotel di Nova Gorica è pronto ad ospitare Gianluca Impastato, uno dei più famosi comici di Colorado, che si esibirà in uno show tutto da ridere in programma sabato 11 novembre alle 22.



Chicco D'Oliva e Mariello Prapapappo

Noto per le esilaranti interpretazioni dell’enologo Chicco D’Oliva e dell’'uomo dei misteri' Mariello Prapapappo, Impastato miscela abilmente giochi di parole, battute e freddure con un look improbabile e decisamente divertente, dando vita ad un cocktail irresistibile. Un’avventura iniziata nel 1998 con il gruppo comico 'I Turbolenti', costellata di importanti riconoscimenti, tournée teatrali e partecipazioni a programmi Tv di successo e sbocciata sul palcoscenico di Colorado, dove Impastato ha saputo ritagliarsi una presenza fissa e guadagnarsi l’affetto del pubblico.

Dalla lettura della posta inviata da ipotetici fan dai nomi…pittoreschi al 'non siamo qui a…' diventato un vero e proprio tormentone fra i giovani degli anni 2000, le acrobazie grammaticali di Mariello e Chicco stimolano la fantasia e la logica degli spettatori, facendo leva sulle ultime tendenze ma anche sulle passioni di Gianluca, a cominciare da quelle per il vino e la storia.



Gli inizi di Gianluca Impastato

Gianluca Impastato comincia la sua avventura nel mondo dello spettacolo nel 1998, quando fonda il gruppo comico 'I Turbolenti', affacciandosi sulla scena cabarettistica milanese. Nei primi anni del terzo millennio il gruppo ottiene importanti riconoscimenti: la vittoria del Festival Nazionale del Cabaret nel 2000 a Torino e il premio Charlot a Paestum due anni più tardi. Nel 2003 la consacrazione, con la partecipazione alla prima edizione di Colorado, programma di cabaret tuttora in onda: un palco su cui Impastato ha saputo ritagliarsi una presenza fissa, guadagnandosi l’affetto del pubblico. Vantando numerose tournée teatrali, apparizioni cinematografiche, pubblicazioni e partecipazioni a programmi Tv di successo, come Paperissima Sprint, Guida al Campionato e l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Gianluca è un comico di talento capace di tenere il palco magistralmente: l’ingrediente ideale per una serata di grande intrattenimento a Nova Gorica.