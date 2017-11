Donna di 30 anni uccisa dal marito a coltellate

GRADISCA D’ISONZO – Ennesimo caso di femminicidio in Friuli Venezia Giulia. Una donna di 30 anni è stata uccisa a coltellate dal proprio marito. Fatale sarebbe stato un fendente alla gola. La coppia, di origine albanese, risiede in via della Campagnola, 21, a Gradisca.

L'omicidio si è consumato nella mattinata di mercoledì 8 novembre, al termine di una lite. Non si conoscono al momento ulteriori dettagli. In quel momento in casa era presente anche il figlioletto di 8 anni della coppia.

Sul posto i carabinieri e il reparto della Scientifica, che stanno indagando per chiarire quanto accaduto. Al momento, l'uomo è in stato di fermo.

++++ SEGUONO AGGIORNAMENTI +++