"Hollywood" in prima regionale apre la stagione del Teatro Comunale di Cormons

CORMONS - La stagione artistica del Teatro Comunale di Cormòns si aprirà venerdì 10 novembre, alle 21, con la prima regionale della commedia ‘Hollywood’, con Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e Gigio Alberti e con Paola Giannetti. Una pièce davvero divertente scritta da Ron Hutchinson, per la regia e l’adattamento di Virginia Acqua, con un ritmo che coinvolgerà il pubblico dall’inizio alla fine.



Lo spettacolo

Hollywood, 1939. Siamo nell’ufficio del produttore David O. Selznick, che sta realizzando la più colossale opera cinematografica di tutti i tempi: Via col vento. Ma dopo oltre due anni di preparazione e cinque settimane di riprese già avviate, con i costi esorbitanti che lievitano, con gli attori già sul set e con il suocero, George Mayer patron della MGM, che lo carica di pressioni, Selznick blocca tutto! Il film non gli piace, non sta venendo bene, la sceneggiatura di Sidney Howard è troppo lunga e il regista, il suo amico fraterno George Cukor, è troppo fiacco! Questo è l’antefatto ed è storia. Selznick convoca nel suo ufficio Victor Fleming il regista più famoso dell’epoca per affidargli la regia al posto di Cukor e Ben Hecht, lo sceneggiatore più abile e veloce, per fargli riscrivere da capo tutta la sceneggiatura. Solo che Hecht, unico e solo in tutti gli Stati Uniti d’America, non ha letto il lunghissimo romanzo di Margareth Mitchell e a mala pena conosce i personaggi! Ma Selnzick, folle e visionario quanto energico e determinato, costringe Fleming e Hecht a chiudersi dentro il suo ufficio per 5 giorni e 5 notti per riscrivere tutto e, per aiutare Hecht, lui e Fleming gli mimeranno tutti i personaggi e le situazioni del romanzo. Questo accadde veramente nella realtà e nella commedia di Hutchinson diventa l’occasione per momenti di comicità assoluta e di follia.



Una commedia totale

Ma nel testo c’è molto di più: c’è l’antisemitismo di cui Selznick è vittima pur facendo parte della buona società statunitense, ma c’è anche il sogno americano e la passione per il cinema e la sua potenza nella vita quotidiana di tutti, perché il cinema è «l'unica vera macchina del tempo che sia mai stata inventata» e Hollywood ne è la sua incarnazione. Hollywood è una commedia totale, coinvolgente a tutti i livelli che dal suo esordio nel 2004 ha avuto più di 10 milioni di spettatori in tutto il mondo… e che per la prima volta è ora presentata anche in Italia.