A Monfalcone è in corso la settimana della prevenzione

MONFALCONE - Sette giorni dedicati a salute e prevenzione al Belforte di Monfalcone. Sono in programma tutti i giorni dalle 15.30 alle 1​9​.30 fino a domenica 12 novembre attività e conferenze con fisioterapisti, nutrizionisti, odontotecnici e psicologi per conoscere meglio il corpo e la mente. Al centro degli incontri, gratuiti e aperti a tutti, tematiche riguardanti la fisioterapia, la chirurgia, la nutrizione e la psicologia. Il programma completo: http://www.svicomdigital.it/uploads/events/docs/bel-int-100x140-programma-prevenzione-x.pdf



Un team di esperti a disposizione

Autorevoli realtà mediche del territorio di Monfalcone saranno presenti con i propri stand e propri operatori e svolgeranno check-up di presidio medico in merito a temi differenti di prevenzione. Partecipano all'evento: Starbene group, psicologo e psicoterapeuta dott. Antonio Francesco Svezia, psicologa, psicoterapeuta dott.ssa Elisa Mattaloni, psicologa, psicoterapeuta dott.ssa Raffaella Sapienza, psicologa dott.ssa Laura Redolfi, Croce Rossa sezione Monfalcone. Un’area, appositamente dedicata allo sport, in quanto il movimento è la prima medicina per la salute, è curata da Starbene Group, CrossFit Gorizia e Tersicore Scuola di danza classica e moderna. Sabato 11 e domenica 12 novembre inoltre ci saranno le interviste agli specialisti di Roberto Travan, formatore, personal coach, autore del libro 'Da domani mi muovo' fresco reduce dalla maratona di New York. In agenda temi come la psicologia, gastroenterologia, fisiatria, russamento, fisioterapia, alimentazione, attività fisica e sportiva.