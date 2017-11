Al Tiare Shopping continuano gli appuntamenti culinari volti a promuovere le realtà del territorio

VILLESSE – Tiare Shopping conferma la propria volontà di sostenere e diventare punto di riferimento per tutti gli appassionati di cucina che vogliano valorizzare le eccellenze del territorio. È questa la motivazione che sta alla base dell'accordo raggiunto con il Comune di Romans d'Isonzo che ha portato all'organizzazione di due eventi complementari: sabato 11 novembre la Fiera di Santa Elisabetta verrà promossa nella galleria del centro commerciale mentre sabato 18 novembre - durante lo svolgimento della Fiera stessa - si potrà scoprire e conoscere meglio il progetto Tiare Chef Lab.



La Fiera di Santa Elisabetta

Un'anteprima della 184a edizione della fiera di santa Elisabetta di Romans - nota manifestazione popolare che ogni anno attrae migliaia di visitatori - quella che si svolgerà nello shopping centre di Villesse sabato 11 novembre 2017: dall’apertura dei negozi alle 9.30 e per tutta la giornata si potranno degustare dal dolce miele dell'apiario 'I Mieli di Romans' alle tipicità dell’azienda agricola 'Borc da Vila'. L’appuntamento verrà arricchito dalla scuola di cucina Peccati di Gola che offrirà agli ospiti presenti una degustazione del piatto forte della Fiera, il tacchino.



Progetto 'Tiare Chef Lab'

Sabato 18 novembre sarà poi la volta di presentare l'ambizioso progetto Tiare Chef Lab alla Fiera di Santa Elisabetta. Verrà illustrato al pubblico l'idea che sta alla base di questo nuovo spazio dedicato in modo preponderante alle eccellenze enogastronomiche del territorio ma che al suo interno vedrà svolgersi attività diverse coinvolgendo appassionati e professionisti. Una duplice opportunità, realizzata da Tiare Shopping con l'importante collaborazione del Comune di Romans d'Isonzo al fine di valorizzare l'unione con il territorio di appartenenza. Una gustosa occasione per tutti gli appassionati della cucina, per chi vuole scoprire tradizioni e prodotti caratteristici e per chi vuole assaporare i sapori offerti dalla sua terra: la vite, le verdure dell'orto e il nettare dei fiori.