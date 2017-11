Banche: nascerà la banca della Venezia Giulia

STARANZANO - Nascerà la banca della Venezia Giulia: il nome è stato depositato nei giorni scorsi alla Camera di Commercio della Venezia Giulia dalla Bcc di Staranzano e Villesse che intende cambiare in questo modo la propria denominazione. Come riportato dall'Ansa l'indiscrezione é emersa venerdì 10 novembre, a Trieste, a margine della presentazione della rinnovata rivista dell'istituto di credito. «Si tratta di un trimestrale - ha spiegato il presidente, Carlo Antonio Feruglio - con il quale l'istituto intende raccontare il proprio modo di fare banca non solo di territorio, ma soprattutto di comunità. Siamo e vogliamo rimanere banca di persone e non di capitali, pur consapevoli della nostra solidità finanziaria. Abbiamo chiamato la rivista 'Ideale' - ha concluso - perché sogniamo di essere la banca ideale dei nostri clienti e perché racchiude la nostra idea di banca». La rivista, realizzata da Prandicom, dedica questo numero ai temi della formazione universitaria e - ha sottolineato il direttore della banca, Virgilio De Marchi - vuole essere «un diario dell'istituto, anche in questo caso al servizio e a sostegno del territorio, delle famiglie e delle imprese».