80enne investito da un'auto a Romans

ROMANS D’ISONZO - Dovevano ancora passare le 10 del mattino di domenica 12 novembre, quando, per cause che sono ancora in fase di accertamento, in via Latina, a Romans D’Isonzo, un’automobile ha investito un pedone. Sono subito stati chiamati i soccorsi. Sul posto è prontamente arrivata un’ambulanza. Assieme ai sanitari del 118, anche i carabinieri di Gradisca d'Isonzo. La persona investita, un 80enne, era a terra ma cosciente, quando è stato soccorso. Dopo le prime cure, è stato portato dall’ambulanza, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale di Gorizia.