Frontale a Ronchi: tutti trasportati al pronto soccorso di Monfalcone

RONCHI DEI LEGIONARI - Frontale tra due autoveicoli in via San Lorenzo, a Ronchi dei Legionari, all’incrocio convia Giuseppe Verdi. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 11.20 della mattinata di domenica 12 novembre. Fortunatamente tutti i passeggeri sono riusciti a uscire autonomamente dai veicoli incidentati. Riportando, secondo le prime informazioni, traumi e contusioni considerate minori.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza, in codice giallo. Assieme ai medici anche la polizia di Stato di Gorizia, per i rilievi del caso. Tutti i feriti sono stati trasferiti in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Monfalcone. In quanto alla dinamica del sinistro, è ancora al vaglio delle autorità competenti.