Scoprire le vie olistiche al benessere, nuovo incontro per gestire le emozioni con Eft e ipnosi

GORIZIA - Nuovo appuntamento di Percorsi di Guarigione, ciclo di incontri teorico-esperienziali mensili e gratuiti, organizzati da Ahau Eventi Olistici presso il Centro Sociale Polivalente di via Baiamonti 22. Ospite e relatore della serata, con inizio alle 20, sarà Franco Pontoni, che mostrerà come gestire le nostre emozioni anche intense con l’Emotional Freedom Tecnhique e l’ipnosi, tecniche di cui è operatore avanzato e qualificato.



Il ruolo dell'inconscio

Se è ormai comprovato che il nostro inconscio muove e genera il 95% delle nostre scelte, azioni, emozioni e situazioni quotidiane – rappresentando la più grande e incidente parte sommersa dell’iceberg che ciascuno di noi simboleggia, rispetto alla piccola punta emersa dei nostri pensieri coscienti – non è ancora così noto che anche il nostro corpo registra infallibilmente e trattiene la memoria di antichi traumi, di emozioni negative, di paure e situazioni dolorose. Franco Pontoni ci mostrerà come il rilascio dal corpo di questa memoria è non solo possibile, ma anche necessario e semplice per superare tali traumi e gestire le emozioni che ci innescano. Questo con una tecnica come l’Eft, di cui è da decenni figura di riferimento in regione, che fu elaborata nei primi anni ‘90 negli Stati Uniti e che è ora diffusa nel mondo tra medici, psicologi e altri specialisti proprio per la sua immediatezza, efficacia e facilità di applicazione. Parallelamente, Pontoni ci mostrerà come l’ipnosi ci sostenga nel far emergere e rilasciare anche dall’inconscio le cause antiche e profonde di ciò che condiziona il nostro presente, le nostre relazioni e la qualità della nostra vita, così da liberare il nostro potenziale e la nostra energia.



Ciclo di appuntamenti teorico-esperienziali

Percorsi di Guarigione è un ciclo di appuntamenti teorico-esperienziali nato per creare a Gorizia uno spazio aperto di conoscenza, condivisione e accoglienza per ogni età e livello di preparazione. Ogni secondo martedì del mese sperimentiamo una diversa disciplina olistica grazie alle competenze, alle qualità umane e ai Talenti di alcuni tra i più esperti e qualificati Operatori Olistici attivi in regione. Per partecipare è richiesta conferma via email (ahaufvg.segreteria@gmail.com) o telefono via whatsapp (347 4457815; dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18).