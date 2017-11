Annunciati i Campionati Italiani Assoluti di Pugilato Olimpico, si terranno al Palabrumatti di Gorizia

GORIZIA - L' Asd Planet Fighters Boxe e Discipline Associate di Monfalcone e Federazione Pugilistica Italiana con il Patrocinio ed il Contributo di Regione Friuli Venezia Giulia e Comune di Gorizia hanno hanno annunciato i prossimi Campionati Assoluti di Pugilato Olimpico (Elite Maschile e Femminile): sei giorni di Pugilato Tricolore che si svolgeranno a Gorizia dal 5 al 10 dicembre presso la Palestra Comunale Palabrumatti.



Il più grande evento pugilistico nazionale

La possibilità di organizzare il più importante evento pugilistico nazionale assume un doppio valore: sostenere e diffondere la 'noble art' e i suoi valori e, nel contempo, promuovere il territorio e tutto ciò che esso può offrire a livello di ospitalità, strutture sportive, organizzazione, cortesia ma anche arte, cultura, storia, natura, enogastronomia. I Campionati Italiani di Pugilato rappresentano un appuntamento importantissimo e soprattutto di altissimo livello qualitativo: saranno presenti i migliori atleti provenienti da tutta Italia (accompagnati dai relativi allenatori e tecnici sportivi), personale dello Staff Federale nazionale (arbitri, commissari, medici sportivi, speaker) e poi parenti, amici, accompagnatori e pubblico di appassionati. Non ultimo saranno presenti importanti ospiti d’onore di livello internazionale (Nino Benvenuti, Bartolomeo Gordini, Maurizio Stecca, Paolo Vidoz, Roberto Cammarelle, Clemente Russo, Manuel Cappai, Irma Testa).



Le fasi eliminatorie

Le fasi eliminatorie degli ottavi e quarti di finale si svolgeranno con 'doppio ring' al fine di consentire l’esecuzione di due incontri in contemporanea (fino ad un totale di 50 match al giorno) per arrivare poi via via alle semifinali e finalissime a 'ring unico': il tutto sotto i riflettori di un’importante emittente televisiva nazionale oltre che in diretta Streaming sul Canale Youtube FPIOfficialChannel e su www.livefpi.it

Lo Staff Planet è certo che lo svolgimento dei Campionati Assoluti a Gorizia rappresenti motivo d’orgoglio non solo per tutto il movimento pugilistico ma per l’intera Regione Fvg. La conferenza Stampa ufficiale di presentazione dell’evento si terrà Lunedì 27 novembre alle 11.30 presso la 'Sala Bianca' del Comune di Gorizia. Per ulteriori informazioni e per il Programma completo delle gare si invita a consultare il sito www.planetfighters.it e www.fpi.it o telefonare al Tecnico Responsabile Franco Visintin 340.7799609.