Esce di casa, inciampa e cade sulle scale: muore donna 64enne

STARANZANO - E' morta sul colpo Rita Panzera, caduta accidentalmente dalle scale della sua palazzina al civico 3 di Starda delle Acacie di Staranzano. Come riportato da Il Gazzettino, la tragedia è avvenuta nel pomeriggio di lunedì 13 novembre quando la donna uscendo dal suo appartamento ha perso l'equilibrio cadendo rovinosamente su spigoli e corrimano e perdendo subito i sensi. A chiamare i soccorsi il marito che aveva udito il tonfo. Sul posto in aiuto della donna, in arresto cardiocircolatorio, i sanitari del 118 con un ambulanza da Monfalcone e un'automedica da Gradisca d'Isonzo. A nulla sono valse le manovre di rianimazione, ogni tentativo di salvarle la vita è stato vano. La donna è stata dichiara morta e trasferita, dopo il nullaosta del magistrato della Procura di Gorizia, in cella mortuaria.