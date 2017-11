Al Teatro Verdi di Gorizia arriva il travolgente musical "La febbre del sabato sera"

GORIZIA - Sarà impossibile per gli spettatori del Teatro Verdi non farsi contagiare da 'La febbre del sabato sera': giovedì 16 alle 20.45, nell’ambito del cartellone Grandi eventi-Musical della stagione artistica 2017-2018, farà tappa a Gorizia la nuova produzione del Teatro Nuovo di Milano, realizzata in occasione dei 40 anni di uscita della celebre pellicola, omaggio alla disco music e al glam dominante degli anni’70.



Un juke box per rivivere i successi degli anni '70

Uno spettacolare juke box che permetterà di rivivere i successi disco in voga all’epoca, a cui sarà difficile riuscire a resistere, tra cui le canzoni originali dei Bee Gees come Stayin' Alive, How Deep Is Your Love, Night Fever, You Should Be Dancing e tante altre come Symphonie No 5, More than a woman e la celeberrima Disco Inferno. A vestire i panni di Tony Manero è Giuseppe Verzicco, scelto da una commissione internazionale composta dai produttori americani di Theatrical Rights e dal team creativo italiano presieduto dal regista Claudio Insegno. Classe 1986, pugliese, Verzicco è oggi uno dei migliori performer del musical italiano: forte di un grande carisma e un poliedrico talento, è capace di far rivivere quel ruolo che ha portato alla ribalta mondiale un giovanissimo Travolta. Il Botteghino del Teatro (Corso Italia, tel. 0481 383602), è aperto dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. I biglietti sono disponibili anche sul circuito Viva ticket.