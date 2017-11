Gli chef di Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori interpretano il cacao per Chocofest

GRADISCA D'ISONZO - Ritorna a Gradisca dal 24 al 26 novembre 'Chocofest', l’atteso appuntamento dedicato alla cioccolata, una tre giorni di degustazioni, mostre, visite guidate alla scoperta dell’antico cibo degli dei. La manifestazione è dedicata al cioccolato in tutte le sue declinazioni, con un focus particolare sulle produzioni artigianali della tradizione cioccolatiera e nasce con lo scopo di far conoscere la storia, le origini e la lavorazione del cacao rigorosamente con metodi artigianali che permettono al prodotto finale di mantenere inalterate le proprie caratteristiche i propri profumi e aromi.



Quest'anno la 20ma edizione

Venerdì 17 novembre alle 11.30 Walter Filiputti, presidente del Consorzio Fvg Via dei Sapori, presenterà la 20ma edizione di Chocofest all’Enoteca Regionale La Serenissima di Gradisca d’Isonzo. Con lui, saranno presenti tre chef di Friuli Venezia Giulia Via Dei Sapori (dei ristoranti La Torre di Spilimbergo, Al Ponte di Gradisca e Al Paradiso di Pocenia) che ingolosiranno i presenti con i loro piatti a base di cacao - dolci e non - creati ad hoc per l’occasione. L’evento è organizzato dall’Ass.Fusi & Infusi per il Cioccolato, Caffè, Thè e Spezie, con il Patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, dell’Ersa, di Promoturismo Fvg e del Comune di Gradisca.