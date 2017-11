Irisacqua rinnova il sistema informatico per essere più efficiente

GORIZIA – Sulla base di una concessione trentennale affidatale dai comuni per la gestione del servizio idrico dell’Isontino, Irisacqua ha il compito di realizzare opere volte a favorire la tutela del cittadino e la salvaguardia dell’ambiente per un valore superiore a 240 milioni di euro. Un passo importante è stato fatto recentemente in ambito informatico, dove Irisacqua ha compiuto un rinnovamento nel coordinamento del sistema di gestione. Un rinnovamento indispensabile con grandi benefici anche per il cittadino, a cui viene garantito un servizio più efficiente: maggior funzionalità nella risposta e gestione centralizzata ottimizzata. Per non dimenticare il risparmio energetico.



Nuove tecnologie informatiche

«L’analisi di nuove tecnologie informatiche – spiega Enrico Marin, Responsabile dei Sistemi Informatici in Irisacqua – ha messo in luce l’obsolescenza del nostro sistema di IT - Information Technology, soggetto a rallentamenti che creavano criticità per gli utilizzatori, e ha reso indispensabile il cambio dell’infrastruttura. Anche il backup era divenuto inaffidabile e rallentava le operazioni di gestione».



I sistemi iperconvergenti

C’era bisogno di una soluzione innovativa che potenziasse la trasformazione digitale con un sistema flessibile, semplice e più dinamico. Dopo aver valutato diverse possibilità presenti sul mercato, la soluzione è stata identificata nei sistemi iperconvergenti, che gestiscono in maniera attiva e dinamica lo storage, i processori e la memoria fisica e propongono un’unica interfaccia di gestione delle risorse. «I benefici derivati dal rinnovo dell’infrastruttura informatica si possono rilevare sotto diversi aspetti – spiega Alex Cantoni, Cto Nordest Servizi, l’azienda che ha sviluppato il nuovo It - dalla velocità di lavoro degli applicativi alla facilità di gestione centralizzata, fino alla semplificazione del back up. Irisacqua – continua Cantoni - è riuscita quindi ad ottenere un’infrastruttura che le desse elasticità e possibilità di crescere senza complicazioni».



Riduzione dei consumi energetici

«Anche questa operazione, che ha portato ad una notevole riduzione dei consumi energetici, segue le nostre scelte strategiche rivolte alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela del cittadino. – commenta Giambattista Graziani, presidente di Irisacqua – Non dimentichiamoci che rinnovarsi continuamente è una prerogativa per essere efficienti, anche nel campo informatico».