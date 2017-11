Ikea Gorizia e Telefono Donna #perunagiustacasa

VILLESSE - In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che si celebrerà il prossimo 25 novembre, Telefono Donna, associazione di volontariato che da 25 anni supporta le donne vittime di maltrattamenti, e Ikea Italia lanciano una campagna di sensibilizzazione nazionale contro la violenza domestica. #PerUnaGiustaCasa è il filo conduttore della campagna che ha l’obiettivo di puntare i riflettori dell’opinione pubblica sul tema della violenza in casa e sull’urgenza di attivare progetti che offrano garanzie e tutela alle donne e ai figli.



Una rappresentazione teatrale sul tema

Sabato 18 novembre, alle 12, 14 e 16, Ikea Villesse ospiterà rappresentazioni teatrali di scene di violenza domestica interpretate da attori del Teatro Filodrammatici. In scena dialoghi e gesti che evocano tre differenti tipologie di violenza: fisica, psicologica ed economica. Storie reali di donne che, grazie al supporto di Telefono Donna, hanno avuto il coraggio di denunciare i maltrattamenti subiti e di ricominciare una nuova vita. All’interno dello store, l’associazione distribuirà materiale informativo per sensibilizzare il pubblico sul tema.



La campagna #PerUnaGiustaCasa

«Crediamo che ognuno di noi possa fare la propria parte su un tema così importante, attraverso la campagna #PerUnaGiustaCasa vogliamo offrire il nostro contributo ed essere vicini alla comunità», commenta Carmine di Marco, Store Manager di Ikea Villesse «Come Ikea Villesse, abbiamo promosso e promuoveremo dei progetti a sostegno delle donne sole o con bambini che versano in condizioni di disagio».

Violenza fisica, psicologica, economica: forme diverse di quello che è la violenza, un fenomeno vasto e diffuso che in Italia vede coinvolta una donna su tre nel corso della propria vita e che attraversa tutte le fasce sociali e d’età, da Nord a Sud. La propria casa, il luogo che dovrebbe proteggerci e farci sentire al sicuro, è lo scenario in cui si consuma l’80% dei casi di violenza.



Le iniziative di Ikea

Ikea Italia prosegue il percorso già intrapreso con i propri collaboratori: in ogni punto vendita una serie di corsi sulla sensibilizzazione alle relazioni per donne e uomini, con l’obiettivo di promuovere relazioni basate sul rispetto reciproco, e corsi per apprendere le tecniche di autodifesa. Per le vittime di episodi di stalking e maltrattamenti familiari, Ikea Italia ha introdotto dallo scorso anno il congedo di sei mesi per i propri collaboratori e le proprie collaboratrici e si impegna inoltre per il futuro a garantire il sostegno al trasferimento presso altri punti vendita.