Prosegue con successo alla Galleria LegAntiqua di Gorizia la mostra "Vento d'autunno. Visioni di Marina Legovini"

GORIZIA - Lunedì 20 alle 20.30 l'artista goriziana sarà ospite su Tv Capodistria di 'Artevisione', programma ideato e condotto dalla giornalista Laura Vianello. Nella puntata della seguitissima e storica trasmissione dedicata ai diversi linguaggi artistici, la conduttrice presenterà l'attività della Legovini, soffermandosi in particolare sugli ultimi lavori. Acquarelli inediti dedicati in prevalenza al mare esposti nella mostra realizzata con la collaborazione della Biblioteca statale isontina. Una sorprendente e nuova interpretazione della natura da parte dell'artista goriziana, che si è imposta all'attenzione dei collezionisti e della critica, per aver saputo rinnovare, in termine di matericità e intensità di colore e segno, la tecnica dell'acquarello. La trasmissione 'Artevisione' andrà in replica martedì alle 16 e può essere anche seguita in streaming sul sito web: www.tvcapodistria.si. La mostra è aperta da lunedì a sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, con ingresso libero.