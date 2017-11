Monfalcone: Daniele Calderone eletto all’unanimità presidente del Gruppo Locale di “Fare Verde”

MONFALCONE - Il 16 novembre si è svolta l’assemblea degli iscritti per eleggere il Responsabile del Gruppo Locale Fare Verde di Monfalcone, alla presenza del Presidente Nazionale, avv. Francesco Greco. Dopo la relazione di Calderone, Commissario uscente, sull’attività svolta in questi sette mesi da Fare Verde nel goriziano, si è aperto un confronto sull’impegno e sui risultati raggiunti rapidamente dal Gruppo bisiaco del sodalizio. Al termine dei lavori, gli iscritti all’unanimità hanno eletto Daniele Calderone, Presidente del Gruppo Fare Verde Monfalcone, ed il nuovo direttivo, che sarà composto da: Domenico De Castro, Elisa Montella, Riccardo Tonzar.



Entusiasmo e concretezza

Entusiasmo e concretezza hanno caratterizzato i lavori dell’assemblea, nel corso della quale i volontari hanno analizzato con attenzione le tante iniziative svolte e proposto nuove e numerose proposte di Azioni che verranno svolte in futuro per rendere migliore la qualità della vita e la tutela del territorio in tutta la provincia di Gorizia. Il Presidente Nazionale di Fare Verde, Greco, ha ringraziato tutti i volontari per l’impegno costante profuso in questi mesi con le numerose iniziative e le segnalazioni alle Autorità competenti delle violazioni alle norme vigenti. Ottenendo risultati impensabili quando a febbraio iniziò l’'avventura' del Gruppo di Monfalcone.



La nuova nomina

«Ringrazio tutti per la fiducia che mi avete accordato - ha detto Daniele Calderone -. Da subito ci impegneremo, con più energie, sull’intero territorio goriziano, contro l’abbandono dei rifiuti e nella riduzione dei rifiuti, puntando a 'Rifiuti Zero'. In ogni caso, rimarcando la totale contrarietà di Fare Verde agli inceneritori ed all’energia prodotta bruciando rifiuti, altamente nociva per cittadini ed ambiente, cercheremo di migliorare la raccolta differenziata, soprattutto con un buon 'porta a porta', e ad una ridefinizione del sistema economico, passando dall' 'usa e getta' alla Decrescita Felice».