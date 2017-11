Cloud Conference Italia 4.0: approfondimento gratuito sul mondo It

GRADISCA D'ISONZO – Quarta edizione per la 'Cloud Conference Italia 4.0', l’evento promosso annualmente da walk2talk srl, l’azienda friulana che ha fatto dell’It il suo business. L’appuntamento è fissato per mercoledì 22 novembre, quando all’hotel 'Le Terrazze' di Villorba di Treviso si ritroveranno cio, It manager, sistemisti e architetti It. Persone e professionisti animati dalla voglia di approfondire alcune delle tematiche legate al mondo dell’innovazione e delle tecnologie, con un focus sui nuovi sviluppi di mercato. 'Cloud Conference Italia 4.0' si concretizzerà attraverso 3 track parallele e 18 sessioni tecniche tenute dai migliori speaker italiani Mcsa, Mcse, Mct e Mvp, diventando il principale evento nel nord est dedicato alle tecnologie Microsoft.



Presentate le innovazioni del mercato

Un evento gratuito di informazione e soprattutto di formazione, che sarà focalizzato sui possibili scenari in ambito cloud e on-premises. Per farlo walk2talk ha coinvolto i maggiori speaker italiani chiamati a presentare le recenti innovazioni del mercato sia da un punto di vista tecnico che delle possibili applicazioni. Un’intera giornata di approfondimento durante la quale ai partecipanti sarà data l’occasione di interagire attivamente commentando casi pratici e immaginando eventuali scenari da proporre e sviluppare in azienda. Per prendere parte all’evento, che prenderà il via alle 8.30 con le registrazioni, è sufficiente iscriversi compilando l’apposito form sul sito www.cloudconferenceitalia.it.



Evento promosso da Walk2talk

Walk2talk è un’azienda che ha sede in provincia di Gorizia, a Gradisca d’Isonzo, e che fa parte del Distretto delle Tecnologie Digitali, cluster Ict del Friuli Venezia Giulia. Punto di forza di questa impresa è riuscire a dar vita a soluzioni informatiche comprensibili anche partendo da problemi o necessità complessi, così da permettere ai propri clienti di essere coinvolti attivamente allo sviluppo e al consolidamento di ogni soluzione. Crescita, scambio di informazioni e condivisione sono i cardini su cui walk2talk ha costruito le proprie basi per offrire la massima preparazione in svariati ambiti quali la consulenza It ad alto livello e i corsi di formazione.