Miss Alpe Adria torna con una notte magica nel segno di Venere

GORIZIA - Appuntamento con la bellezza venerdì 24 novembre al Perla Casinò & Hotel di Nova Gorica che, a partire dalle 20, ospiterà la Finale Regionale di Miss Alpe Adria International, il 'beauty contest' più seguito del Nordest, tra i più noti e longevi su scala internazionale. Giunto alla 30ma edizione, il concorso elegge ogni anno l’ambasciatrice della bellezza mitteleuropea, selezionata tra le finaliste provenienti da Italia, Slovenia, Ungheria, Svizzera, Croazia, Repubblica Ceca e Slovacchia.



Accesso alla finale nazionale e internazionale

Nel corso della serata, che promette tanti momenti di spettacolo e divertimento, le 18 finaliste del Friuli Venezia Giulia si contenderanno 8 Fasce Speciali e l’ambitissimo titolo di Rappresentante Regionale, porta di accesso alla finale nazionale prevista per l’8 dicembre a Spresiano (Treviso), a cui farà seguito la gara internazionale a giugno 2018. Alla serata è atteso un parterre d’eccezione, tra cui Klavdija Golja, l’attuale detentrice del titolo nazionale per la Slovenia, e l’italiana Giorgia Pianta, la vincitrice internazionale della scorsa edizione.



Gli appuntamenti della serata

In scaletta sfilate di moda alternate a coreografie musicali, esibizioni canore e sketch, con un fil rouge dedicato alla scoperta dei sogni e degli ideali delle Miss perché, come insegna la favola più amata dalle aspiranti principesse, «i sogni son desideri di felicità»: il presupposto perfetto per una notte indimenticabile all’insegna di eleganza ed emozioni, nella speranza che il palco del Casinò Perla rappresenti per le future Miss il trampolino di lancio per una carriera vincente. «L’intrattenimento è uno degli ingredienti principali del Perla Casinò & Hotel – dichiara Lavra Peršolja Jakončič, responsabile relazioni esterne Hit Casinos – e siamo sempre impegnati per garantire un’offerta ricca di proposte diversificate e di grande appeal. Siamo quindi molto contenti di rinnovare l’appuntamento con la finale regionale di Miss Alpe Adria International che rappresenta il culmine di una serie di appuntamenti seguitissimi durante l’estate nelle spiagge e nelle piazze di tutto il Friuli Venezia Giulia».