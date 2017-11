A Tiare Shopping arriva il Black Friday

VILLESSE - Dopo il grande successo dell’anno scorso torna a Tiare Shopping il 'Black Friday', tradizionalmente il venerdì delle offerte uniche, degli sconti e delle promozioni che dà il via allo shopping natalizio. Presentando all’Infopoint di Porta Tiare scontrini pari o superiori a 100 euro - anche cumulabili - il cliente avrà diritto a due biglietti per l’Uci Cinemas di Villesse (fino a esaurimento scorte). La promozione è valida per tutti i negozi dello shopping centre solo su acquisti fatti nella giornata di venerdì 24 novembre.



Meet&great dei PJ Masks

Oltre alle promozioni dedicate allo shopping il centro commerciale di Villesse animerà il fine settimana del 'Black Friday' con tanti appuntamenti dedicati all’intera famiglia: si comincerà proprio venerdì 24 con il meet&great dei PJ Masks, i protagonisti della serie animata in onda su Disney Junior. Gattoboy, Gufetta e Geco incontreranno i piccoli ospiti di Tiare Shopping per foto e strette di mano (orari delle apparizioni in Galleria: 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19).



La Webstar rivelazione dell'anno

Sabato 25 invece appuntamento con una famosa e giovane star del Web: Luciano Spinelli, la Webstar rivelazione dell’anno che fa registrare grandi numeri sulla rete: quasi 300 mila iscritti al suo canale YouTube, con circa 18 milioni di visualizzazioni e quasi 600 mila follower su Instagram. Al Tiare Shopping Luciano Spinelli incontrerà i propri fan dalle 17 nell’Area Ingresso per firmare le copie del suo libro 'Insieme il mio diario nelle vostre mani', edito Rizzoli: un diario in cui Luciano racconta avventure, esperienze, pensieri, emozioni e sensazioni e condivide con i propri lettori le paure e le insicurezze che caratterizzano la sua vita. Sarà possibile acquistare 'Insieme' direttamente nell’area eventi.



Accensione luminarie natalizie e Giant Starlight Tree

Il fine settimana dedicato allo shopping si chiuderà domenica 26 novembre con l’accensione delle luminarie di Natale e del Giant Starlight Tree - albero alto 7 metri addobbato con oltre 900 luci Ikea - che inaugureranno i festeggiamenti dedicati al Natale (maggiori info su www.tiareshopping.com).