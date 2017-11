Grado, ponte girevole chiuso al traffico per lavori di manutenzione

GRADO - Chiude al traffico per lavori di manutenzione il ponte girevole di Grado. A partire da lunedì 27 novembre, e sino alla fine dei lavori, i collegamenti per e da Grado via Aquileia continueranno ad essere garantiti, ma con alcune modifiche sia nel percorso che nell’orario.



Percorsi

Le corse che partiranno dall’Autostazione di Grado effettueranno le fermate in Riva Slataper (Terme), viale Argine dei Moreri, Valle Goppion SP 19; raggiungeranno Aquileia via Beligna lungo la SP 19, la SP 68 e la SP 91. Percorso inverso in direzione Grado. Lungo tale percorso saranno applicate delle limitazioni al traffico privato da parte di Fvg Strade.



Orari

Le partenze da Grado delle corse Saf e di alcune corse Apt verranno anticipate, per consentire a studenti e lavoratori di arrivare a destinazione in orario anche con l’allungamento del percorso, mentre le corse per Grado rispetteranno gli orari di partenza, arrivando a destinazione più tardi di circa 20 minuti rispetto all’orario attuale, o ne sarà anticipata la partenza dal capolinea per consentire l’arrivo a Grado in tempo utile.



Informazioni

Orari e deviazioni sono già disponibili sui siti www.saf.ud.it e www.aptgorizia.it sui quali saranno pubblicate anche eventuali variazioni o aggiornamenti mentre gli avvisi con i nuovi orari in Grado saranno disponibili nelle biglietterie interessate da venerdì 24 novembre.