Al Teatro Comunale di Cormons "Tato Lupo e la Bella Addormentata nel bosco"

CORMONS - Primo appuntamento con SiparioRagazzi al Teatro Comunale di Cormons: domenica 26 novembre, alle 16, sarà di scena ‘Tato Lupo e la Bella Addormentata nel bosco’ scritto e diretto da Sandra Bertuzzi con Mona Lisa Verhoven, Tommaso Fortunato, Umberto Fiorelli, Valeria Nasci, Marco Mandrioli, Chiara Piazzi, Simona Pulvirenti.



Trama dello spettacolo

Aurora è la bimba appena nata di re Fiorenzo e sua moglie la regina Lucrezia. L’intero regno delle fantafavole è in festa e al battesimo della piccola vengono invitati tutti, ricchi e poveri, ad esclusione della sola strega Bruttaghigna. Quest’ultima, per vendicarsi, lancia una maledizione sulla piccola Aurora, secondo cui allo scoccare dei sedici anni di età la ragazza si pungerà con il fuso di un arcolaio e morirà. Intervengono per fortuna le madrine della bimba, le tre fate buone Gioia, Allegra e Serena. Un imponente castello è lo scenario dentro il quale si muovono i personaggi inventati dalla fantasia di Fantateatro, che in modo esilarante entrano dentro la favola della Bella Addormentata e ne stravolgono la trama dando vita a una storia nuova piena di risvolti comici e allo stesso tempo commoventi. Protagonisti assoluti dello spettacolo sono la celebre principessa Aurora e Tato Lupo, che si ritrova a fare la tata della ragazza e che grazie al suo cuore puro e alla sua bontà salverà la dolce fanciulla dal sortilegio del fuso incantato.