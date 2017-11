"Il Genio di Leonardo" incanta il Tiare Shopping

VILLESSE – Tiare Shopping e l’arte: un filo conduttore che continua a dare valore e visibilità alle eccellenze locali che trovano, all’interno del centro commerciale di Villesse, un meeting place proattivo nel dar loro la possibilità di esporre i propri progetti. In questi giorni Tiare Art sta ospitando 'Il Genio di Leonardo', una mostra nata dalla collaborazione tra l’associazione Scienza Under 18 Isontina e Tiare Shopping che racchiude le spettacolari riproduzioni delle macchine di Leonardo Da Vinci: modelli, disegni e progetti del genio immortale realizzati da Renato Catto, maestro scomparso poche settimane fa e famoso per aver passato tutta la vita a costruire le invenzioni di Da Vinci. 'Il Genio di Leonardo' sarà visitabile fino a sabato 9 dicembre (maggiori informazioni su www.tiareshopping.com).



Mostra fotografica sulla scienza

Inaugurata il 30 novembre l’esposizione - curata dallo stesso Catto insieme al collega Mario Vizzotto - è arricchita da 'Scatti di Scienza', mostra fotografica che racchiude 40 foto scattate da alcuni studenti del territorio che richiamano la scienza, la tecnologia e l’ambiente. Questi lavori sono stati presentati durante il festival 'Scienza Under 18' di Monfalcone. È stato inoltre attivato 'A.A.A. Genio Cercasi', un progetto formativo che coinvolge gli studenti del territorio impegnati a realizzare delle opere scientifiche che verranno poi esposte in primavera. Oltre ai tanti gli appassionati e ai semplici curiosi, Tiare Art sta attirando anche le scuole del territorio: diverse classi delle scuole elementari di Gradisca d’Isonzo e medie di Fogliano-Redipuglia hanno visitato la mostra e apprezzato la maestria dimostrata dai curatori.