Un 'gigante' in transito per il Trieste Airport

FVG - Dopo l’Antonov 225, quello che ha fatto scalo all’aeroporto del Friuli Venezia Giulia alle 11:30 di lunedì 27 novembre è l’aereo da trasporto numero uno al mondo. L’Antonov AN124 UR82007, di fabbricazione ucraina, può vantare infatti un potenziale peso massimo al decollo di ben 392 tonnellate.



Il gigantesco aereo della Antonov Airlines, dopo una tappa ad Ankara, ha scaricato a Trieste due motori del peso di 38 tonnellate ciascuno che erano stati precedentemente imbarcati a Doha. L’operazione di sbarco, di particolare complessità, ha richiesto l’impegno per circa sei ore dei 13 addetti allo scarico arrivati insieme al velivolo. Nelle operazioni, rese possibili dalla speciale caratteristica dell’aeromobile che può sollevare la parte anteriore offrendo un accesso diretto alla zona di carico, l’equipaggio è stato coadiuvato da un team di terra dotato di gru adatte ai carichi eccezionali.



All’interno dell’Antonov AN124, uno speciale carroponte consente, una volta sollevata la prua, il trasferimento all’esterno del carico attraverso la fusoliera. Oltre ai tredici addetti allo scarico, l’Antonov AN124 ospita un equipaggio di sei piloti e tecnici di volo. Terminate le operazioni di trasbordo del carico, l’aereo è ripartito per un’ulteriore tappa in Polonia.