Dieta e recupero ad hoc per i Campioni del Pugilato italiano

GORIZIA - Gorizia torna protagonista del grande Sport nazionale in occasione dei Campionati Italiani Assoluti Elite maschili e femminili di Pugilato in programma dal 5 al 10 dicembre presso la Palestra Comunale Palabrumatti: una competizione all’insegna di round avvincenti e precisi colpi da K.O. che rappresenta un autentico inno ai valori di questa nobile disciplina, oltre che una vetrina senza eguali per la città friulana e il suo territorio, dal quale mancava da 46 anni. In palio, il prestigioso titolo di 'Campione d’Italia 2017', il più importante a livello nazionale. Ad ospitare i circa 250 partecipanti, 62 atlete e 183 atleti giunti da ogni angolo del Paese, sarà il Gruppo Hit, leader sloveno nel settore del turismo e dell’intrattenimento, che si assumerà il delicato compito di gestire il recupero fisico dei contendenti al termine di ogni gara. Il Perla Casinò & Hotel di Nova Gorica aprirà le proprie porte anche ai tecnici, ai membri dello staff e agli organizzatori del torneo, diventando così la location principale di tutti gli appuntamenti che si svolgeranno a margine degli incontri.



Ospiti d'onore

All’evento sono attesi illustri ospiti d’onore, tra cui figurano nomi che hanno scritto la storia del pugilato, come Maurizio Stecca (Campione del Mondo e Olimpico), Francesco Damiani (Campione del Mondo e Argento Olimpico), Nino Benvenuti (Campione del Mondo e Olimpico), Paolo Vidoz (Campione Europeo e Bronzo Olimpico), Stefano Zoff (Campione del Mondo), Roberto Cammarelle (Campione del Mondo e Olimpico), Clemente Russo (Campione del Mondo e Argento Olimpico), Irma Testa e Alessia Mesiano (Campionesse del Mondo ) e grandi campioni del presente.

«Dopo la positiva esperienza del Guanto d’Oro nel 2016 – dichiara Lavra Peršolja Jakončič, responsabile relazioni esterne Gruppo Hit – siamo orgogliosi ospitare i protagonisti di un evento così importante e seguito. Grazie al nostro know-how nell’accoglienza degli atleti, siamo diventati un punto di riferimento per tutte le manifestazioni più importanti del territorio, dai Campionati Nazionali di Biliardo a quelli di Scherma. Le nostre strutture sono state scelte anche da diverse federazioni sportive internazionali».



Le diete degli atleti

A disposizione dei pugili i migliori servizi: diete personalizzate, sale riunioni, spazi tecnici per il peso degli atleti, la fisioterapia, i trattamenti di recupero e molto altro ancora per garantire comodità e ottimizzazione dei tempi. Tra gli aspetti essenziali del programma di accoglienza si colloca anche la definizione del regime alimentare degli atleti. La dieta del pugile è differente rispetto a quella degli altri sportivi e prevede una netta predominanza di proteine rispetto all’apporto di carboidrati allo scopo di garantire il mantenimento del peso e della massa muscolare. Per la prima colazione, il menù prevede uova, muesli e latticini leggeri, come ricotta e yogurt, uniti ad una buona dose di frutta e verdura. Prima dei combattimenti gli atleti potranno gustare la carne genuina prodotta in Slovenia, mentre al termine degli incontri consumeranno prodotti più leggeri come riso, uova e pesce. Non solo spinaci, quindi, per i 'Braccio di Ferro' del ring!