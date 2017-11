Cormònslibri 2017, pronta l'inaugurazione della 12a edizione dedicata al tema 'Social e memoria'

CORMONS - Una finestra sul mondo della creatività letteraria e artistica, ma anche un modo per informare e veicolare conoscenza attraverso testimonianze, ricerche e inchieste di scienziati, giornalisti, letterati, artisti, filosofi e uomini di culto. È quanto si propone di fare Cormònslibri – Festival del libro e dell’informazione che dopo l’anteprima del weekend appena trascorso e i primi incontri con le scuole, è pronto a inaugurare ufficialmente la sua dodicesima edizione dedicata al tema 'Social e memoria'. L’appuntamento è per giovedì 30 novembre alle 17.30, con un programma che oltre agli interventi istituzionali ha in scaletta alcune chicche artistiche da non perdere.



Ad inaugurare il Festival

Ad aprire il pomeriggio sarà l’Associazione musicale e culturale di Farra d’Isonzo che partecipa a Germogli (rassegna che promuove giovani e promettenti musicisti del territorio) con due violinisti: Simone Valente e Simone Sette, accompagnati alla viola da Annalisa Clemente. Subito dopo, Eliana Mogorovich – critico d’arte, presenterà la mostra Circuiti emotivi di Marilena Cipro; mentre a Lorena Fain - responsabile dell’Ufficio cultura del Comune di Cormòns, sarà affidata l’illustrazione della mostra Specie di spazi di Gianluca Deiuri. Ancora musica con l’esibizione del Gruppo da camera del Csem 'Emil Komel' di Gorizia, diretto dal prof. Luigi Pistore e, a seguire, il primo intervento dell’ospite speciale di questa giornata, l’attore Giorgio Lupano che si cimenterà in Arte di sognare di Antonella Sbuelz. Dopo i saluti delle Autorità, Lupano tornerà sul palco per la lettura scenica tratta da Microcosmi di Claudio Magris, accompagnato al pianoforte dal M. Arno Barzan. In chiusura, brindisi con i vini gentilmente offerti dalla Cantina Produttori di Cormòns.



Venerdì 1 dicembre

Venerdì 1 dicembre alle 17.30, Piccole Italie. Incontro con Enrico Borghi, giornalista, deputato e presidente dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani. Introdurrà Samuele Giacometti, ingegnere e creatore del progetto SaDiLegno e 12-to-Many, il Modello di Rete di Imprese che collega il bosco al mercato. Alle 18.45 Il Disobbediente. Incontro con Andrea Franzoso ex funzionario che ha fermato il gioco 'sporco' del presidente della società per cui lavorava. Dalla sua esperienza è nato un libro. A dialogare con lui, Gianni Barbacetto, giornalista de Il Fatto Quotidiano. Alle 19.45 'J’ai rendez vous avec vous'. Brassens e altri poeti. Omaggio a Georges Brassens, con il quartetto Le Fil Rouge. A seguire, degustazione del Vermouth Santòn, specialità dell’Azienda Agricola BorgoSanDaniele, con le prelibatezze di Alimentari Tomadin.



Sabato 2 dicembre

Sabato 2 dicembre alle16.30 per Gli incontri de Il Piccolo, Mafia e democrazia. Con Franco La Torre, accompagnato nel suo racconto da Enzo D’Antona, direttore de Il Piccolo. Alle 17.30 Sport e memoria. Incontro con il giornalista sportivo e scrittore, Paolo Viberti; e l’allenatore per eccellenza nel mondo del basket, Valerio Bianchini. In apertura, il saluto di Giovanni Grattoni, in rappresentanza dell’Alba Basket. Alle 18.45 per la rassegna Germogli si esibirà la pianista Clarissa Boletig.Alle 19 La lista. Incontro con i giornalisti del settimanale L’Espresso, Lirio Abbate e Floriana Bulfon che da anni si occupano di inchieste e approfondimenti sulla criminalità organizzata.



Domenica 3 dicembre

Domenica 3 dicembre, si aprirà con un evento esterno a Monfalcone. Grazie al partenariato con l’Associazione Apertamente, alle 11, Cormònslibri sarà alla Ubik Rinascita di Monfalcone per l’incontro con Lorenzo Colautti e il suo ultimo lavoro Ataman, l'avventura italiana dei cosacchi. Nel pomeriggio, con partenza dalla Sala Italia alle 14, si terrà la consueta Camminata Letteraria a cura de 'Lis Tarlupulis' (in replica anche il 10 dicembre). Una passeggiata letteraria, della durata di circa due ore, alla scoperta di storia e curiosità della città di Cormòns. Alle 16.30 L’educazione non è un’emergenza. Conferenza con la sociologa e formatrice Gabriella Burba e il docente universitario ed esperto di politiche giovanili, Franco Santamaria. A seguire, alle 17.30, Misteri e memorie. In partenariato con l’Associazione Apertamente, incontro con lo scrittore Marcello Fois; modera Paolo Mosanghini giornalista de Il Messaggero Veneto. Torna anche domenica, per la rassegna Germogli, l’esibizione di giovani musicisti del territorio che vedrà salire sul palco la pianista Stefania Pisapia. Alle 19, andrà in scena Per Bacco! Spettacolo di e con Sara Ricci e Guido Paternesi. Un adattamento composto da brani di autorevoli autori che hanno come protagonista il vino. A concludere la giornata, un brindisi con i vini gentilmente offerti dall’Azienda Magnàs.



Il Festival

Cormònslibri è promosso dall’Amministrazione Comunale di Cormòns, in collaborazione con l’Associazione Culturaglobale e il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della ditta Ilcam Spa, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, della Camera di Commercio di Gorizia e della Banca Popolare di Cividale.

Salvo diversa indicazione, gli incontri si terranno nella Sala Italia, dove durante del Festival rimarrà aperto il mercato del libro curato dalla Giunti al Punto del Tiare Shopping di Villesse. Grazie all’accordo fra la direzione della libreria e l’organizzazione di Cormònslibri, il 10% del ricavato della vendita dei libri verrà donato alla Caritas locale. In tutte le giornate di Cormònslibri, si potrà inoltre fare una donazione alla Caritas presso il banchetto allestito in Sala Italia.



Cormònslibri è arte, mostre, musei

Giovedì 30 novembre, durante l’inaugurazione del Festival in Sala Italia, verrà presentata la mostra Circuiti emotivi di Marilena Cipro. «Imprescindibile punto di partenza per ogni artista, la memoria per Marilena Cipro assume il sapore dei ricordi d’infanzia, degli scorci di paesaggio visti, amati e rivissuti nelle trame fittissime dei suoi segni grafici, inestricabili come le realizzazioni di Escher. Queste ragnatele impediscono ai frammenti di memoria di prendere il volo mentre i colori, stesi con forza e secondo campiture ampie, rafforzano il pulsare delle emozioni che le accompagnano». (Eliana Mogorovich)

Una visita al Museo civico A. Pesaola per ammirare la mostra Specie di spazi - Mappare & Abitare Opere 2002-2017, mostra personale di Gianluca Deiuri.«I progetti che compongono la mostra sono legati a due linee tematiche, quella del Mappare (il territorio, la storia, le città, i corpi) e quella dell'Abitare (le case, le memorie, le menti); ogni tema consta di sei progetti che usano linguaggi differenti: pittura, grafica, fotografia, materiali compositi, aventi però un unico denominatore: l'uomo (inteso come specie, non come genere) nel suo rapporto con l'ambiente, sia quello naturale e storico, sia quello architettonico: 'Ognuno si fa da sé le proprie mappe' e 'Abitare è sentirsi dovunque a casa propria' illustrano a perfezione ciò che si potrà vedere esposto». (Lorena Fain)



Concorsi

Per i ragazzi che amano scrivere e sono incuriositi dall’attività giornalistica, un buon modo per mettersi alla prova è il Concorso Giovani Giornalisti dedicato alla memoria di Giulio Regeni: gratuito, per giovani di età compresa tra i 16 anni e i 28 anni, compiuti all’atto dell’iscrizione, che si avvale del patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti Fvg. Un’iniziativa realizzata in partenariato con il Comune di Fiumicello e nata per avvicinare i giovani all’attività del giornalismo e promuovere l’inserimento nella professione. Scadenza 30 dicembre 2017.