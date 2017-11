Il Piccolo Festival dell'Animazione presenta l'ultimo incontro prima del debutto ufficiale

GORIZIA - 'Omissis' è la mostra dei disegni di Ahmed Ben Nessib e Marco Capellacci che viene inaugurata venerdì 1 dicembre, alle 18 presso gli spazi espositivi del Kinemax di Gorizia. Curata da Paola Bristot nell'ambito del Piccolo Festival dell'Animazione 2017, in collaborazione con lo Studio Faganel e grazie alla disponibilità di Kinemax, la mostra rimane aperta fino al 17 dicembre, e venerdì 15 dicembre alle 11, vede ospiti i due giovani autori a raccontare la genesi e lo svolgimento delle loro opere. Al termine dell'incontro con gli autori, i film tratti dai disegni esposti ('Ekart' e 'La virgola nel cassetto') vengono proiettati per le scuole. Tutti gli eventi e gli ingressi sono liberi e gratuiti.



Ahmed Ben Nessib e Marco Capellacci

Ahmed Ben Nessib (promettente artista tunisino) e Marco Capellacci (giovane illustratore e regista urbinate, già vincitore di diversi premi) sono tra gli autori invitati al Piccolo Festival dell'Animazione - atteso in tutta la regione dall'11 al 29 dicembre, per la sua decima edizione. I lavori in mostra a Gorizia sono i disegni che compongono i due cortometraggi animati in programma nel festival: 'Ekart' di Ben Nessib e 'La virgola nel cassetto' di Capellacci.

Ahmed Ben Nessib è nato a Tunisi nel 1992 ed è disegnatore e regista di cortometraggi animati. Ha studiato l'animazione all'Emca di Angoulême e alla scuola del libro di Urbino. Suoi disegni sono stati pubblicati nelle riviste Internazionale e Lo straniero. È co-fondatore di 'Cavallino Rivista' e vive e lavora ad Angoulême. Il suo 'Ekart' (tecnica del disegno animato, carboncino su carta) è molto riflessivo ed è la semplice riflessione di una ragazza che, in una casa allagata, osserva i vetri e trasfigura il suo sguardo.

Marco Capellacci è illustratore ed animatore. Il suo corto d'animazione 'Le Fobie del Guard Rail' è stato premiato come miglior film italiano, dal Festival Lago Film Fest (Revine lago). Nel 2015 con il suo cortometraggio, partecipa al tour 'Identità violate' a cura di Francesca Guidi, trattando il tema della violazione dei diritti umani dei disabili e la loro sessualità. Nello stesso anno illustra prodotti iconici e accessori della moda per la rivista DressCode. I suoi lavori sono stati divulgati sul Il Manifesto - Alias , Domus, Repubblica D, Watt Magazine, British Animation Award, Lo straniero, Withstand, Fano International Film Festival, Quaderni del Teatro di Roma e Les Films Du Paradoxe. Recentemente il suo ultimo cortometraggio ha vinto il 1°Premio Nazionale del Festival Musa d'argento a Ragusa. Attualmente lavora per LeBateau e Les Crocs Électriques di Parigi. 'La virgola nel cassetto' è il film del quale sono esposti in mostra i disegni e che viene proiettato al Piccolo Festival dell'Animazione: un film ispirato alle interviste dello stesso autore ad alcuni clochard, rivisitato dalla strana umanità di necrofili e nani.



Ultima anteprima del Festival

E quella di Gorizia è l'ultima anteprima del Piccolo Festival dell'Animazione che, nel 2017 al suo decimo compleanno, debutta ufficialmente l'11 dicembre e si svolge fino al 29 nelle principali sale cinematografiche di tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia (ma si 'allunga' anche fino a Ljubljana e Venezia). Oltre ottanta i titoli scelti e proiettati, più di trenta appuntamenti, una ventina di ospiti tra relatori e artisti e - su tutti - il premio Oscar (2001) Michael Dudok de Wit, che sarà presente in regione per presentare il suo 'La tartaruga rossa', film candidato agli oscar e prodotto da Studio Ghibli, lo stesso del grande Miyazaki. Il programma completo: http://www.piccolofestivalanimazione.it/wordpress/2017/10/29/coming-soon-10th-edition/

Il Piccolo Festival dell'Animazione presenta la mostra dei disegni di Ahmed Ben Nessib e Marco Capellacci (© Ahmed Ben Nessib)