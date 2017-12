Promozione turistica 'transfrontaliera' in occasione del “Travel Vip Day”

NOVA GORICA - Le straordinarie potenzialità turistiche del territorio compreso tra il Friuli Venezia Giulia e la regione Goriška sono protagoniste in questi giorni del Travel Vip Day, una manifestazione dedicata al meglio dell’offerta di viaggi e vacanze per la stagione 2018, che venerdì 1 e sabato 2 dicembre richiamerà a Nova Gorica il gotha del turismo italiano, per un totale di circa 100 rappresentanti di tour operator e agenzie di viaggi.



Promozione dell'asse Trieste-Nova Gorica

L’evento collega in un’ottica strategica Trieste, intesa come destinazione storica e ideale anche per il turismo crocieristico, con Nova Gorica, che festeggia i 70 anni dalla sua fondazione, e rappresenta un’occasione unica per promuovere la regione e tutte le sue attrattive: dalle testimonianze della Grande Guerra alla struggente bellezza dei paesaggi naturali, dall’eccellenza enogastronomica al ricco calendario di eventi e manifestazioni di carattere sportivo e culturale, fino ad una brillante e variegata offerta di divertimento. Il tutto accompagnato dalla capacità alberghiera garantita dal Gruppo Hit, presente con 4 hotel a Nova Gorica per un totale di oltre 400 camere, e dagli ottimi collegamenti offerti dal sistema dei trasporti del Friuli Venezia Giulia.

Durante il workshop i partecipanti potranno scoprire le meraviglie naturali e i tesori artistici della regione: dalle dolci colline del Vipava, con degustazione di vini locali e specialità tipiche, alla Santa Croce di Aidussina, il villaggio medievale ribattezzato 'la Carcassonne slovena', fino ai verdi paesaggi di Goriška Brda. Qui, nella fantastica cornice rinascimentale di Villa Vipolze, si svolgerà una cena di gala, alla presenza delle principali autorità cittadine.



Travel Vip Day

«Per noi è un onore ospitare il Travel Vip Day al Perla Casinò & Hotel – ha dichiarato Suzana Pavlin, sales promotion manager Gruppo Hit – Visitando le nostre strutture, gli agenti di viaggio potranno toccare con mano la qualità dei servizi offerti dai centri Hit Casinos e respirare l'atmosfera frizzante che caratterizza questa regione, unica al mondo. Siamo il partner ideale per gli operatori che organizzano viaggi in questa zona e promuoviamo una valorizzazione che supera i confini nazionali: con i nostri transfer copriamo tutto il territorio e programmiamo voli charter dal sud Italia a Capodanno e in occasione di altri ponti e festività. Un’opportunità valida non solo per chi viaggia individualmente, ma anche per i viaggi di gruppo, il turismo incentive e congressuale e il business travel».

All’evento saranno presenti anche i rappresentanti del borgo marinaro di Portopiccolo, una perla incastonata fra Monfalcone e Trieste, mentre per la Slovenia interverranno l’Ente del Turismo Nazionale, insieme ai rappresentanti degli enti turistici locali delle regioni coinvolte, tra cui Goriška Brda (Collio Sloveno), Nova Gorica e Vipava (Valle del Vipacco).