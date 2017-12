Palazzo Coronini: musica e dolci per l'accensione delle luci natalizie all'insegna della solidarietà

GORIZIA - Babbo Natale arriverà a Palazzo Coronini già mercoledì 6 dicembre. L’appuntamento è alle 18 nella storica dimora di viale XX Settembre: 'Luci e canti a Palazzo' inizierà con l’accensione dell’illuminazione natalizia, per proseguire con il concerto dei giovani allievi dell’Istituto di musica di Palazzo De Grazia.



Il programma

Alle 18.45 arriverà appunto Babbo Natale, con la raccolta delle letterine dei bambini accompagnata da un dolce omaggio, in collaborazione con l’Agmen Fvg, associazione che opera nella clinica pediatrica del Burlo Garofalo di Trieste per lo studio, la cura e l’assistenza dei bambini malati di leucemia e di tumore. Sarà poi presentato il Panettone del conte, il dolce natalizio realizzato dalla Pasticceria L’Oca golosa in edizione limitata. Infine ci sarà un brindisi, che sarà l’occasione anche per assaporare il panettone.



'Il Panettone del Conte' con ricetta speciale limited edition

Uova, burro, zucchero, uvetta sultanina, canditi e tutti i profumi della vaniglia e degli agrumi di Sicilia, senza dimenticare il lievito madre e per l’impasto la farina integrale del 'Patto della Farina', ottenuta solo da grani antichi autoctoni del Friuli Venezia Giulia, macinati al Molino Tuzzi di Dolegna del Collio seguendo una filiera a km 0, nel rispetto totale dell’ambiente. Sono questi gli ingredienti de 'Il Panettone del Conte', il dolce per eccellenza della tradizione natalizia realizzato in edizione limitata per le feste 2017 per iniziativa della Fondazione Coronini Cronberg e la Pasticceria l’Oca golosa, con il patrocinio del Comune di Gorizia. Un dono succulento da fare o da regalarsi, che sarà anche un omaggio alla cultura goriziana: riporterà infatti in vita una ricetta storica, contenuta nei ricettari della famiglia Coronini, e permetterà anche di sostenere la Fondazione. Acquistando infatti 'Il Panettone del Conte' si potrà contribuire al restauro di un prezioso mobile delle collezioni Coronini: una percentuale del ricavato sarà infatti destinata al recupero di una straordinaria consolle con specchiera in legno dorato e porcellana del XIX secolo, giunta direttamente dall’impero degli zar di Russia. Il mobile faceva infatti parte dell’eredità che la madre del conte Guglielmo Coronini ricevette nel 1913 dallo zio Eduard Cassini, capo delle cerimonie alla corte degli ultimi zar.

Il dolce non sarà quindi solo un modo per sostenere il progetto culturale voluto dal conte Guglielmo Coronini e dalla sua famiglia, ma grazie alla collaborazione con la Pasticceria L’Oca Golosa è anche emblema di qualità e di valorizzazione del territorio. La pasticceria goriziana lo realizzerà infatti in modo artigianale, utilizzando solo lievito madre, ingredienti freschi, italiani e di prima scelta, seguendo appunto una speciale ricetta 'limited edition'. Il panettone sarà disponibile nel formato da 750 grammi, nell’elegante confezione esclusiva che conterrà anche un biglietto omaggio per visitare Palazzo Coronini. Il progetto gode del patrocinio dei Comuni di Gorizia, Capriva, e Cormons, oltre che della collaborazione di Autoktona. Il dolce natalizio realizzato per la Fondazione Palazzo Coronini Cronberg onlus è disponibile nella Pasticceria L’Oca Golosa di Corso Italia 201, nel bookshop del Palazzo in viale XX Settembre 14, nell’Assaggio vini da Krainer, da Nobile Michela Articoli da regalo in Via Ciotti 19 a Gradisca e da Paravano Gioielli in via Matteotti 35 a Cormons. Inoltre potrà essere prenotato online scrivendo a panettonedelconte@pasticceriaocagolosa.it.



Orari di apertura

Dopo la chiusura della mostra multimediale 'Donne allo specchio', Palazzo Coronini osserverà nuovi orari fino al 31 gennaio 2018: sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 domani e domenica e a dicembre da venerdì 8 a domenica 10, da venerdì 15 a domenica 17, venerdì 22 e sabato 23, da mercoledì 27 a sabato 30. A gennaio i giorni di apertura saranno dal 3 al 7, dal 12 al 14, dal 19 al 21, dal 26 al 28. Per tutti gli altri giorni resta la disponibilità a effettuare visite su prenotazione per i gruppi.